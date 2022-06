Quem desata o nó? O clássico ibérico em Espanha não sai do empate nos últimos cinco jogos

Portugal e o 2 de Junho. Quando o árbitro pede a camisola de Rui Costa

Rui Miguel Tovar Quem desata o nó? O clássico ibérico em Espanha não sai do empate nos últimos cinco jogos

Empate, empate, empate, empate, empate, qual a probabilidade? Os últimos cinco jogos da selecção portuguesa em Espanha acabam em empate. E hoje, mais do mesmo? A pergunta impõe-se, o registo nem por isso. É a primeira jornada da Liga das Nações, em Sevilha, onde Portugal é eliminado no último Europeu, vs Bélgica.

Para falar dos tais cinco empates, temos de recuar ao primeiro, em 1979. Já com o general Franco fora da equação, organiza-se o primeiro jogo desde 1964, a aproveitar a presença de um português em Espanha (Oliveira no Betis). Assim do nada, está montado um cambalacho entre o seleccionador Mário Wilson e o treinador portista José Maria Pedroto. Tudo porque a federação marca o jogo para uma data próxima de uma jornada europeia e o FC Porto recusa-se a ceder os seus jogadores – já o Benfica dá dez do onze-tipo (o único de fora é Fonseca). Adiante. Sem portistas, a selecção empata na Galiza com um penálti de Nené, a castigar falta sobre Jordão, em resposta a papel químico ao 1:0 de Dani. O mea culpa de Humberto Coelho, autor da falta. ‘Devo admitir que empurrei o Quini porque estava um pouco fora de sítio.’

Em 1991, mais um empate, outro 1:1. Num particular condenado ao fracasso (há um Barcelona-Real Madrid daí a três dias), a selecção espanta tudo e todos com um futebol solto e ao primeiro toque. É um verdadeiro espectáculo, digno dos mais variados elogios. Como o de Gerard Houllier, adjunto de Platini na França: "Isto é uma máquina de jogar futebol" Ao intervalo, 0:1. Venâncio corta uma bola no meio-campo e galga terreno até entregá-la a Oceano, cuja velocidade de ponta permite-lhe entrar na área pela direita e atirar por alto, sem hipótese para Zubizarreta. Na segunda parte, o cansaço dos portugueses, aliado às substituições espanholas, justificam o 1:1 final, obra do suplente Moya com ajuda de Leal, cuja recepção de bola é a pior possível. O seleccionador espanhol Luis Suárez quer saber mais de um determinado jogador: “O vosso Oceano joga sempre assim? Hoje foi mesmo um bravo." Daí a um ano, Oceano joga mesmo em Espanha, pela Real Sociedad de Toshack.

Passam-se três anos e toma lá um 2:2. Vive-se a ressaca de Carlos Queiroz, eliminado do Mundial-94 em Itália com um golo irregular de Dino Baggio (o empate também não ajuda Portugal). No clássico ibérico em Vigo, a Espanha prepara-se para o Mundial-94, enquanto Portugal já olha para o Euro-96. Javier Clemente estreia Fran, Larrainzar, Otero e Juanele, enquanto Nelo Vingada lança Paulinho Santos. Ao intervalo, 1:0 numa jogada rápida conduzida por Felipe, cuja desmarcação para Salinas apanha Couto nas covas e Baía fora da baliza.

A partir dos 70 minutos, é um ver-se-te-avias de adrenalina. Aos 71', canto de Figo, desvio ao primeiro poste e autogolo de Antonio López, pressionado por Couto. Aos 75', Juanele ganha um ressalto a Oceano e mete a bola por entre as pernas de Neno. E, aos 81', o 2:2 final por Oceano, de penálti a castigar falta de Otero sobre Figo. Na conferência de imprensa, a questão da porcaria, levantada por Queiroz em Milão, é novamente abordada com resposta imediata de Nelo Vingada: "Não convivo com a porcaria, assim como ninguém convive."

Quarto capítulo só no século XXI, em 2002. É o primeiro ensaio para o Mundial asiático. Joga-se em Barcelona, no Montjuic, palco da última glória espanhola com o título olímpico em 1992. Ao minuto de silêncio em memória de Travassos e Grosso, figuras lendárias do futebol português e espanhol nos anos 50 e 60, segue-se o momento desconcertante da noite com a interrupção do hino português a meio pelos constantes assobios do público, ainda a conviver mal com a saída de Figo do Barcelona para o Real Madrid. É do seu pé direito que começa a desenhar-se o 1-0, num livre para a cabeça de Jorge Costa, com Casillas a sair-se muito mal dos postes.

Antes do intervalo, o árbitro não só vê uma falta inexistente de Couto sobre Joaquín junto à área como ainda mostra o cartão amarelo ao capitão português. Naquela espécie de canto mais curto, Morientes aproveita uma bola perdida na pequena área para selar o empate em definitivo.

O último empate é de há 363 dias, em Madrid, no Wanda, casa nova do Atlético Madrid, preenchida com 15 mil pessoas. O seleccionador Fernando Santos estreia o avançado sportinguista Pedro Gonçalves, recém-melhor marcador da 1.ª divisão portuguesa. Na primeira parte, a Espanha domina sem criar oportunidades de golo. E é mesmo de Portugal o lance mais gritado pelo público, um golo anulado a José Fonte por falta sobre Pau Torres aos 23 minutos. No reinício, a Espanha continua dona da bola e agora mais, muito mais perigosa.

Ferrán Torres falha um golo clamoroso e, já perto do fim, Rui Patrício segura o 0:0 aos 88’ antes de Morata acertar uma bola na trave aos 90’+1. É um mau ensaio para o Euro e, menos de um mês depois, Sevilha demonstra isso de forma cabal.

Portugal, zero vitórias em Espanha Ou será uma? A polémica persiste desde aquele 1:2 em Vigo no ano de 1937. Esta 5.ª feira é em Sevilha, para a Liga das Nações. E este conta, de certeza.

Aí é no Olímpico Cartuja, agora é no Benito Villamarín, casa do Betis, onde joga William – e também casa da selecção brasileira no Mundial-82 com vitórias vs Escócia (4:1) e Nova Zelândia (4:0). À selecção portuguesa interessa-lhe a vitória para afastar o mau olhado de Sevilha (zero golos em três jogos). Se virarmos a agulha para a estatística do dia 2 Junho, aí o caso é diferente e até há boas notícias para Portugal, sobretudo aquele 3:0 vs Gales, em Chaves.

É um tratado de bola, o último particular antes do Euro-2000. A vitória expressiva começa a ser desenhada de bola parada, com um livre directo de Figo – a bola ainda bate na cabeça de Page, o último homem da barreira, e trai Ward. À beira do intervalo, Vidigal saca uma bola perdida no nosso meio-campo e o contra-ataque é simplesmente demolidor. Em três passes, entre JVP, Figo e Sá Pinto, está feito o 2:0. Para fechar a conta, o golo da noite entre suplentes com um belíssimo chapéu de Capucho à entrada da área, após tabelinha com Nuno Gomes. No final, um facto insólito: o árbitro belga Frank de Bleeckere pede a camisola 10 de Rui Costa.

