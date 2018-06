O duo ibérico é favorito no Grupo B, que conta ainda com Marrocos e Irão. Todo o cuidado é pouco para as duas seleções latinas que, no último Mundial, foram eliminadas na primeira fase da prova.

Portugal e Espanha favoritos com Marrocos e Irão a correr por fora

Portugal, Espanha, Marrocos e Irão são as seleções que constituem o Grupo B do Mundial de futebol da Rússia. Embora o duo ibérico recolha maior dose de favoritismo quanto aos dois primeiros classificados e o consequente apuramento para a fase seguinte, marroquinos e iranianos correm por fora para tentar uma surpresa, mas são duas equipas que convém não subestimar.

Questionado sobre as possibilidades da seleção portuguesa na Rússia após o sorteio dos grupos, Fernando Santos optou por alguma prudência: “Alemanha, Brasil, Argentina, Espanha e França são os favoritos a ganhar o Mundial. Depois, temos outros candidatos e nós queremos chegar o mais longe possível e ganhar a Taça, se possível. Portugal não é favorito, mas está neste segundo grupo”.

A passagem à fase seguinte é a primeira prioridade, tal como aconteceu no Europeu de França, mas a tarefa poderá ser mais complicada do que inicialmente parece. O primeiro jogo, frente a ’nuestros hermanos’, na próxima sexta-feira, vai ser extremamente importante em vários aspetos. Entre duas equipas que se conhecem perfeitamente, o primeiro objetivo para ambas será não perder.

Quanto a escolhas, o ’Engenheiro’ foi coerente. Os 23 eleitos para o Mundial da Rússia acabam por formar o grupo de jogadores em melhor forma e que oferecem maiores garantias, apesar das ausências de Danilo, por lesão, Nani, Éder, André Gomes e Renato Sanches, por opção do selecionador.

A eliminação da Espanha no Mundial do Brasil (2014) e a desilusão vivida em França durante o Europeu (2016) marcaram negativamente o passado recente da ’Roja’, sobretudo após três conquistas consecutivas: Europeus de 2008 e 2012 e Mundial de 2010, na África do Sul. Com uma geração de novos talentos e alguns jogadores fundamentais da velha guarda, a Espanha recuperou o estatuto de favorita devido aos excelentes resultados durante a fase de qualificação e à qualidade do seu futebol técnico, ofensivo e bastante atrativo.

Embora exista alguma contestação em relação ao selecionador, Julen Lopetegui, que treinou o FC Porto durante duas épocas sem grandes resultados, a qualidade e tradição da seleção espanhola conferem-lhe um estatuto de favorita que deverá ser confirmado em solo russo.

Marrocos está de volta aos grandes palcos do futebol. Os ’Leões do Atlas’, comandados pelo francês Hervé Renard, voltaram a uma grande competição mundial e não são propriamente desconhecidos da seleção lusa. No Mundial de 1986 de má memória, disputado no México, derrotaram Portugal por 3-1 na fase de grupos e qualificaram-se para os oitavos- de-final da prova, no primeiro lugar do grupo, à frente de Inglaterra que começara por perder com os portugueses.

Após a vitória sobre a Costa do Marfim, que carimbou o apuramento para o Mundial da Rússia como única seleção africana a chegar à fase final sem golos sofridos, Mehdi Benatia, capitão marroquino e jogador da Juventus, foi bastante explícito nas suas declarações: “Realizámos um sonho. Vamos à Rússia, mas não será como turistas”. Para bom entendedor...

A seleção iraniana, comandada pelo experiente Carlos Queiroz, fecha o complicado agrupamento. Nunca tinha disputado dois Mundiais consecutivos e foi a primeira formação asiática a garantir o apuramento, com uma sequência de doze jogos sem sofrer qualquer golo.

O experiente treinador luso dispõe de seleção aguerrida, com muitos jogadores que atuam na Europa, sustentada numa linha defensiva coesa e por vezes recuada, privilegiando os rápidos e letais contra-ataques. Conhece Portugal como poucos e vai tentar complicar a vida aos adversários, com destaque para a formação portuguesa, à qual esteve ligado durante anos – desde a formação até à seleção A –, saindo devido a um conflito.