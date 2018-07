Frente à Itália, os portugueses tiveram vantagem de dois golos, permitiram a recuperação e só conseguiram o título no prolongamento (4-3). Presidente da República e primeiro-ministro felicitam comitiva.

Portugal é campeão da Europa de sub-19

Portugal é campeão da Europa de sub-19 depois de vencer a Itália por 4-3 no prolongamento (2-2) nos 90 minutos, na final que se realizou em Seinajoki, na Finlândia. Dois anos após ser campeã europeia de sub-17, a base desta equipa junta-lhe o título de sub-19. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou os novos campeões, considerando o triunfo como "um novo ponto alto do futebol português" e, na mensagem divulgada no portal da Presidência, referiu que estes jovens "fazem acreditar no futuro". Também o primeiro-ministro, António Costa, deu os parabéns à comitiva através da rede social Twitter: "Que grande percurso e que grande vitória!", escreveu Costa.





A equipa de Hélio Sousa não deixou de pressionar, mas os italianos responderam e também se acercaram da baliza de João Virgínia com iniciativas de Frattesi e Pinamonti, acabando mesmo Tonali por obrigar o guarda-redes português a intervenção segura (42 m). E, quando já se jogavam os dois minutos de compensação atribuídos pelo árbitro espanhol, Juan Martinez Munuera, a seleção portuguesa colocou-se em vantagem: Trincão atrasou para Jota e este, da entrada da área, desferiu remate colocado ao qual Plizzari não foi capaz de chegar.

No segundo tempo, a seleção não se esqueceu do desaire durante a fase de grupos com os italianos (3-2, embora a Itália jogasse contra um adversário reduzido a dez durante mais de 80 minutos devido à expulsão de Diigo Queirós) e procurou ser cuidadosa sem deixar de tentar que a vantagem aumentasse.

Na situação de derrotados, os italianos realizaram várias substituições num curto intervalo de tempo, enquanto Portugal mantinha a serenidade. A 18 minutos do fim, numa recarga a um primeiro remate de Jota que Plizzari desviou para diante, coube a Francisco Trincão obter o 2-0, mas o pior iria acontecer em apenas dois minutoa: Moise Kean, que entrara após o intervalo, começou por reduzir com um remate rasteiro aos 75 e, no minuto seguinte, voltou a marcar, igualando a partida.

Os portugueses vacilaram, ainda tentaram o golo nos minutos finais, Mesaque Dju rendeu José Gomes e Domingos Quina testou o guardião italiano (84 m), mas o jogo foi mesmo para prolongamento.

No período suplementar de meia hora, os italianos causaram perigo e Hélio Sousa fez outra troca, colocando Pedro Correia no lugar de Trincão e, à beira do intervalo, Jota bisou, devolvendo a vantagem aos portugueses. Mas a Itália não desistia e, no recomeço, Scamacca tornou a empatar (107 m) num golpe de cabeça a centro de Marucci. Só que, desta vez, Portugal desempenhou o papel que a squadra azzurra tivera ainda durante os 90 minutos e conseguiu o 4-3 no minuto seguinte por intermédio de Pedro Correia e o resultado já não se modificou.

Portugal nunca vencera o título em sub-19, mas ganhara os títulos em sub-18 nos anos de 1961, 1994 e 1999, tendo ainda oito finais perdidas (1971, 1988, 1990, 1992, 1997, 2003, 2014 e 2017, estas três últimas já no modelo para sub-19).

