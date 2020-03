Seleção lusa é detentora do título depois de ter batido na final a Holanda por 1-0.

Portugal defronta França, Suécia e Croácia na Liga das Nações

Portugal vai defrontar as congéneres da França, Suécia e Croácia na segunda edição da Liga das Nações.

A equipa das quinas, detentora do troféu, ficou no Grupo 3 da Liga A, após o sorteio realizado nesta terça-feira, em Amesterdão (Holanda).

Os jogos vão disputar-se entre setembro e novembro de 2020, com a "final four" agendada para o início de junho de 2021.

Quanto ao Luxemburgo, 98° do ranking FIFA, que subiu à Liga C, vai medir forças com as seleções do Montenegro, Chipre e Azerbaijão.

Os encontros disputam-se entre os meses de setembro e novembro deste ano.