A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Eslovénia em 31 de maio, num jogo de preparação para o Euro2020, em Ljubljana, que será o primeiro de sempre entre as duas seleções, anunciou hoje a federação eslovena.

Portugal defronta Eslovénia em jogo particular no final de maio de preparação para Euro2020

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Eslovénia em 31 de maio, num jogo de preparação para o Euro2020, em Ljubljana, que será o primeiro de sempre entre as duas seleções, anunciou hoje a federação eslovena.

O desafio, a realizar-se no Estádio de Stožice, assinala a comemoração do 100.º aniversário da federação da Eslovénia, um país que ficou de fora do Campeonato da Europa, depois de terminar a fase de qualificação em quarto lugar do grupo G, com 14 pontos.



Além da seleção eslovena, a equipa treinada por Fernando Santos tem agendado outro jogo de caráter particular, diante da Espanha, cinco dias depois, em Madrid, no Estádio Wanda Metropolitano.

No Euro2020, a equipa das 'quinas', campeã em título, irá enfrentar, no Grupo F, a Alemanha e a França e uma seleção vencedora da fase de "play-off" da competição, que vai decorrer entre 12 de junho e 12 de julho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.