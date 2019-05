Pepe e Danilo, do FC Porto, e Bruno Fernandes, do Sporting, vão falhar o arranque da preparação, devido a terem participado no sábado na final da Taça de Portugal, assim como Nelson Semedo, que no mesmo dia disputou a final da Taça do Rei de Espanha com o FC Barcelona.

Portugal começa a preparar fase final da Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar a fase final da Liga das Nações de futebol com o primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde o selecionador Fernando Santos terá algumas 'baixas'.

Cristiano Ronaldo também deverá ter direito a mais algum tempo de descanso, numa primeira semana em que Portugal vai trabalhar em regime aberto, com os jogadores a serem apenas obrigados a marcar presença nos treinos.

A primeira sessão de trabalho está agendada para as 17:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 16:30, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: João Cancelo (Juventus, Ita), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Rúben Dias (Benfica).

- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing) e William Carvalho (Betis, Esp).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa Silva (Benfica), João Félix (Benfica), Dyego Sousa (Sporting de Braga), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).

