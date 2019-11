O golo 99 de Cristiano Ronaldo confirma a passagem de Portugal ao Euro 2020.

Portugal carimba o passaporte para o Euro. Ganhou 2-0 ao Luxemburgo

O golo 99 de Cristiano Ronaldo confirma a passagem de Portugal ao Euro 2020.

O campeão europeu já está apurado para o Euro 2o2o. Numa partida sofrida até ao último minuto, Portugal bateu os "Leões Vermelhos" por 2-0.

A seleção portuguesa de futebol conseguiu o apuramento ainda antes do final do encontro, face ao empate da Sérvia.

Bruno Fernandes, aos 39 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 86, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’, que vai marcar presença no Europeu pela oitava vez, e sétima consecutiva, desde 1996.

Portugal garantiu o segundo lugar do Grupo B, com 17 pontos, contra 20 da Ucrânia, que já estava apurada e empatou 2-2 na Sérvia (terceira, com 14), ainda com hipóteses de qualificação via ‘play-off’. O Luxemburgo somou quatro pontos e a Lituânia um.