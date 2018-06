A seleção portuguesa venceu Marrocos esta quarta-feira, por 1-0, na segunda jornada do Grupo B do Mundial, num jogo no Estádio Luzhniki, em Moscovo. O capitão Cristiano Ronaldo apontou o único golo do encontro aos 4 minutos, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.

Portugal bate Marrocos em jogo muito sofrido

A seleção portuguesa venceu Marrocos esta quarta-feira, por 1-0, na segunda jornada do Grupo B do Mundial, num jogo no Estádio Luzhniki, em Moscovo. O capitão Cristiano Ronaldo apontou o único golo do encontro aos 4 minutos, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.

Num jogo muito sofrido, a formação lusa evidenciou grandes problemas na construção do jogo e pode agradecer a Rui Patrício que negou o golo a Marrocos por duas vezes.

Este resultado deixa a equipa africana, derrota pelo Irão na primeira jornada por 0-1, fora da prova.

