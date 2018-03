A seleção portuguesa de futebol de sub-17 qualificou-se este domingo para o Europeu da categoria de 2018, ao vencer a Finlândia por 2-0, em encontro da terceira jornada do Grupo 4 da Ronda de Elite, disputado no Funchal.

Portugal bate Finlândia e qualifica-se para o Europeu de futebol de sub-17

Os benfiquistas Bernardo Silva, aos 21 minutos, e Nuno Cunha, aos 36, de grande penalidade, apontaram os tentos do conjunto comandado por Rui Bento, segundo do agrupamento, com sete pontos (5-2 em golos), os mesmos da vencedora Suíça (7-4).

A formação das ‘quinas’ estará na fase final, marcada para Inglaterra (04 a 20 de maio) e com sorteio a 05 de abril, como uma das sete melhores segundas colocadas dos oito grupos da Ronda da Elite, pois já fez melhor do que Bélgica (Grupo B).

