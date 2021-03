Um golo caricato na própria baliza do central Maksim Medvedev, aos 37 minutos, valeu o triunfo à formação das ‘quinas’.

Portugal bate Azerbaijão com autogolo na estreia na corrida ao Mundial2022

Lusa

A seleção portuguesa de futebol venceu hoje o Azerbaijão por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, disputado na ‘casa emprestada’ de Turim, em Itália.

Seleção Nacional. Ronaldo bate recorde de Damas O ‘capitão’ da seleção lusa bateu hoje, no jogo frente ao Azerbaijão, mais um recorde.

Um golo caricato na própria baliza do central Maksim Medvedev, aos 37 minutos, valeu o triunfo à formação das ‘quinas’, que estreou os ‘leões’ Nuno Mendes e Palhinha.

Após o embate com os azeris, Portugal, que procura a oitava presença – e sexta consecutiva – no campeonato do Mundo, desloca-se no sábado a Belgrado, para defrontar a Sérvia, que hoje recebe e bateu a República da Irlanda por 3-2.

