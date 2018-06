Vitória de Portugal sobre a Argélia, por 3-0, no último ensaio antes da estreia no Mundial da Rússia 2018 de futebol.

Portugal bate a Argélia no último teste antes do Mundial

Vitória de Portugal sobre a Argélia, por 3-0, no último ensaio antes da estreia no Mundial da Rússia 2018 de futebol.

A seleção portuguesa de futebol venceu hoje a sua congénere da Argélia por 3-0, no último encontro de preparação para a fase final do Mundial de 2018, realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Gonçalo Guedes, aos 17 e 55 minutos, assistido por Bernardo Silva e Raphaël Guerreiro, respetivamente, e Bruno Fernandes, aos 37, após centro de Cristiano Ronaldo, que cumpriu a 150.ª internacionalização ‘AA’, apontaram os tentos lusos.

Na fase final do Mundial, Portugal joga no Grupo B, defrontando a Espanha, a 15 de junho, em Sochi, Marrocos, a 20, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.

Portugal - Argélia (ficha)

Jogo no Estádio da Luz, em Lisboa.

Portugal - Argélia, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Gonçalo Guedes, 17 minutos.

2-0, Bruno Fernandes, 36.

3-0 Gonçalo Guedes, 55.

Equipas:

- Portugal: Rui Patrício, Cédric, Pepe, Bruno Alves (José Fonte 57), Raphaël Guerreiro (Mário Rui, 57), William Carvalho (Adrien Silva, 64), João Moutinho (João Mário, 74), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Ricardo Quaresma, 64), Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo (André Silva, 74).

(Suplentes: Anthony Lopes, Beto, José Fonte, Rúben Dias, Ricardo Pereira, Mário Rui, Manuel Fernandes, João Mário, Adrien Silva, André Silva, Gelson Martins e Ricardo Quaresma).

Selecionador: Fernando Santos.

- Argélia: Salhi, Mandi, Bensabaini, Medjani (Bounedjah, 71), Benmoussa, Boukhanchouche (Benkhemassa, 57), Ferhat, Mahrez, Bentaleb, Brahimi e Slimani (Soudani, 85).

(Suplentes: Chaouchi, Moussaoui, Belkhither, Chafai, Bounedjah, Namani, Soudani, El Mellali, Benkhemassa, Ali Lakroum, Islam Arous e Bennacer).

Selecionador: Rabah Madjer.

Árbitro: Craig Pawson (Inglaterra).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bensebaini (39) e Boukhanchouche (47).

Assistência: 53.014 espetadores.

