A seleção portuguesa de futebol tem hoje o teste mais exigente rumo ao Mundial de 2018, quando defrontar a Bélgica, em Bruxelas, no penúltimo encontro para experiências do selecionador Fernando Santos, que ainda não tem Cristiano Ronaldo.

Portugal, ainda sem Cristiano Ronaldo, testado pela Bélgica

O ‘capitão’ foi campeão da Europa pelo Real Madrid e goza ainda um curto período de férias, sendo o único dos 23 convocados ausente dos trabalhos da equipa das ‘quinas’.

Terceira classificada do ‘ranking’ Mundial, no qual Portugal é quarto, a Bélgica também vai competir na Rússia, onde tem potencial para surpreender, ou não tivesse futebolistas a alinhar nos maiores clubes da Europa, casos de Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Verthonghen, Kompany ou Mertens.

O campeão da Europa tem revelado fragilidades no setor defensivo, sendo que o selecionador Fernando Santos tem manifestado preocupação quanto à forma como os seus pupilos têm sofrido golos.

Em novembro, em casa, Portugal venceu a Arábia Saudita por 3-0 e depois empatou 1-1 com os Estados Unidos, em março, na Suíça, ganhou 2-1 ao Egito, com dois golos de Cristiano Ronaldo já nos descontos, mas posteriormente perdeu 3-0 com a Holanda, enquanto na segunda-feira empatou 2-2 com a Tunísia, em Braga, somando, assim, cinco golos sofridos nos últimos dois desafios.

Depois do embate com a Bélgica, Portugal tem ainda uma derradeira experiência, em 07 de junho, no Estádio da Luz, frente à Argélia, que falhou o apuramento e assumiu seguidamente como selecionador o ex-portista Rabah Madjer, enquanto a Bélgica ainda defronta Egito (06 de junho) e Costa Rica (11).

Portugal estreia-se na ‘poule’ B do Mundial em 15 de junho, com a Espanha, em Sochi, seguindo-se, no dia 20, o encontro com Marrocos, em Moscovo e em 25 de junho com o Irão, de Carlos Queiroz, em Saransk.

