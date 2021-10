Duas seleções defrontam-se esta noite no Algarve mas com objetivos muito diferentes.

Portugal-Luxemburgo

Portugal à procura da liderança, Luxemburgo precisa da vitória para alimentar sonho do Mundial

Lusa

A seleção portuguesa de futebol pode esta terça-feira recuperar a liderança do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, tendo para isso de vencer o Luxemburgo e esperar por uma ‘ajuda’ do Azerbaijão na visita à líder Sérvia.

Portugal ocupa o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios, que no sábado bateram os luxemburgueses por 1-0 e isolaram-se na liderança, embora tenham mais um encontro disputado.

Para recuperar o primeiro lugar, a seleção nacional tem de bater o Luxemburgo, no Estádio Algarve, e esperar que, à mesma hora, o Azerbaijão ‘roube’ pontos à Sérvia, algo que parece pouco provável, tendo em conta que o melhor que os azeris conseguiram nesta fase de apuramento foi um empate com a República da Irlanda.

Ainda assim, Portugal continua exclusivamente a depender de si para se qualificar diretamente para o Campeonato do Mundo, sendo certo que três vitórias nos três jogos que restam será sinal de 'carimbo' no 'passaporte' para o Qatar.

Fernando Santos quer aproveitar "última réstia de esperança" do Luxemburgo O selecionador da equipa portuguesa diz esperar "um jogo com grau de dificuldades elevado", esta terça-feira, frente à equipa do Grão-Ducado.

Já o Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um), pelo que sabe que tudo o que não seja um triunfo no Algarve significará o adeus definitivo a qualquer réstia de esperança que ainda acalente.

Portugal e Luxemburgo jogam hoje, a partir das 20:45 (hora luxemburguesa), no Estádio Algarve, no antepenúltimo encontro da seleção lusa no Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será dirigido pelo francês Benoît Bastien.

