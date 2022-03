O capitão turco Burak anima jogo de sentido quase único com golo e penálti falhado antes de Portugal garantir a final do 'play-off' vs Macedónia do Norte (surpresa 'xxl', 1:0 em Itália).

Mundial2022

Portugal 3:1 Turquia. Alegria, alegria, desânimo, susto e alívio

Rui Miguel Tovar O capitão turco Burak anima jogo de sentido quase único com golo e penálti falhado antes de Portugal garantir a final do 'play-off' vs Macedónia do Norte (surpresa 'xxl', 1:0 em Itália).

Seis, mais de metade do onze de Fernando Santos joga em casa. À surpresa Diogo Costa juntam-se Dalot, Danilo, Moutinho, Otávio e Diogo Jota. Todos eles sabem como funciona a massa adepta do Dragão, todos eles acumulam um vínculo ao FC Porto, seja passado, seja presente, casos de Diogo Costa e Otávio. Todos eles jogam em casa, insistimos na ideia.

Mal soa o apito do alemão Daniel Siebert, a selecção sente-se cómoda em campo e avança sem medos para a baliza de Cakir. O objectivo é ganhar e ir à final do play-off de apuramento para o Mundial Qatar-2022. A Turquia ajuda à festa e entra sem jogo de cintura para travar o andamento do ataque português. Nos primeiros 15 minutos, zero iniciativas turcas no meio-campo contrário e demasiadas perdas de bola em zona proibida. Portugal aproveita para encarrilar jogo e mais jogo, às vezes com cruzamentos inofensivos, outras com aproximações perigosas.

O primeiro grande sinal de perigo é aos 11’. Kutlu perde a bola para Otávio perto da sua área e puxa-lhe o braço. Falta indiscutível. Livre lateral de Bruno Fernandes e entrada fulgurante de Jota. Com a ponta da bota, nitidamente em esforço e a centímetros da linha de golo, o avançado do Liverpool atira por cima. Aos 12’, Ronaldo testa o remate fora da área para uma defesa fácil de Cakir. Aos 15’, mais uma bola ganha na pressão alta, pontapé destemido de Bernardo ao poste e recarga vitoriosa de Otávio. Está feito o primeiro, sem espinhas. É o segundo golo de sempre de um jogador do FC Porto no Dragão – o primeiro é de Moutinho em 2011, vs Islândia.

Em vantagem, Portugal comete pela enésima vez o erro de se acomodar por breves momentos. A Turquia acorda para a vida e cria um, dois, três, quatro lances de perigo, dois dos quais provocados por perdas de bola de Dalot e Danilo, os outros dois em jogadas bem trabalhadas, cuja finalização sai ao lado ou para as mãos seguras de Diogo Costa. Joga-se mais no meio-campo de Portugal quando, de repente, há uma escaramuça no lado contrário com toque de calcanhar de Ronaldo para Otávio. A bola circula uns segundos na intermediária e Otávio saca um cruzamento perfeito para o cabeceamento de Diogo Jota ao primeiro poste. Cakir estica-se, em vão. Está feito o segundo da noite, o terceiro de sempre de cabeça no Dragão em jogos da seleccão portuguesa, após Ronaldo vs Grécia em 2004 e Nani vs Islândia em 2011.

Segue o fim da primeira parte e vai tudo para intervalo mais que convencido da superioridade portuguesa. A Turquia, pior selecção do Euro-2020 com três derrotas e um sofrível 1:8 em golos, tem de fazer muito mais para sonhar. E o início da segunda parte até nem é prometedor, porque Portugal continua por cima. Primeiro é Bernardo com um remate para os braços de Cakir, depois é Jota a importunar o guarda-redes três vezes seguidas, numa delas até Ronaldo se encolhe para deixá-lo passar.

Tudo vai bem para Portugal até ao minuto 65 em que Burak tabela com Unger à entrada da área. O número 7 pára a bola à futsal e assiste com categoria para a finalização de primeira do capitão na cara de Diogo Costa. É um golo simples e bem bonito. E sim, agora sim, a Turquia assusta. Até porque o golo dá-lhes pilhas para atacar mais umas quantas vezes, sem perigo. Santos tenta equilibrar com as entradas de João Félix e William, a Turquia continua a perseguir o empate. E quase o consegue, da marca dos 11 metros. A falta de Fonte sobre Enes passa ao lado do árbitro por uns breves momentos. Só a intervenção do VAR o permite assinalar penálti, e bem. Há um toque fora de tempo do central sobre o suplente turco. E agora? Burak prepara a bola, Diogo Costa encaixa as luvas. Sente-se a tensão no Dragão, o empate obriga a prolongamento, sem esquecer a pancada moral do empate em situação duplamente privilegiada.

Vamos lá, vá. Burak avança e atira por cima. É a sina da Turquia – nos ¼ final do Euro-2000, Vítor Baía defende o penálti de Arif. A tensão continua no ar. O árbitro dá seis minutos de descontos e disso se aproveita Portugal para descansar com o 3:1 de Matheus Nunes, após passe de Rafael Leão. Isso mesmo, os suplentes fabricam o contra-ataque da tranquilidade. Ao mesmo tempo, por magia, a Itália sofre um golo da Macedónia do Norte e é eliminada do play-off. Ou seja, a Itália falha o segundo Mundial seguido da sua história e é a Macedónia do Norte quem visita o Dragão na terça-feira para definir um lugar no Qatar-2022. Que emoção.

Ainda antes do fim, João Félix oferece o 4:1 a Ronaldo. Já com o guarda-redes deitado, o capitão atira à barra. Acto contínuo, piii piii piiiiiiii. Terça-feira há mais.

Sob a arbitragem do alemão Daniel Sibert, eis os actores principais e secundários no Dragão:

Portugal:

Diogo Costa; Diogo Dalot, Danilo, Fonte e Raphaël (Nuno Mendes 88); Moutinho (Matheus Nunes 88), Bruno Fernandes (William 80’) e Otávio (Rafael Leão 88); Bernardo, Jota (João Félix 71) e Ronaldo (cap)

Seleccionador Fernando Santos (português)

Turquia:

Cakir; Demiral, Kabak e Soyuncu; Kutlu (Dursun 89), Kokcu, Celik, Çalhanoglu; Akturkoglu (Enes 66), Burak (cap) e Under

Seleccionador Stefan Kuntz (alemão)

Marcadores:

1:0 Otávio (15’); 2:0 Diogo Jota (42’); 2-1 Burak (65); 3:1 Matheus Nunes (90’+4)

Nota penálti falhado por Burak (85, por cima)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

