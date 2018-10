O Portimonense venceu na noite deste domingo o Sporting por 4-2 no jogo que encerrou a 7a jornada da Liga Portuguesa de Futebol.

Portimonense derrota Sporting com 'bis' de Nakajima

Com uma exibição bem conseguida, os algarvios já venciam ao intervalo por duas bolas a zero, com os golos de Manafa aos 30 minutos e Nakajima aos 44. No segundo tempo, Fredy Montero reduziu para os 'leões' aos 63 minutos, mas o japonês Nakajima bisou e colocou o resultado em 3-1 aos 82 minutos.

Coates voltou a reduzir para o Sporting a dois minutos do final, mas João Carlos, nos instantes finais da partida, marcou o 4° golo e fechou as contas do jogo.



Com este resultado, o Sporting ocupa agora o 5° lugar da tabela classificativa, com 13 pontos, enquanto o Portimonense deixou a 'lanterna vermelha' e subiu ao 13° lugar com 7.