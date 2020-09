Dylan Pereira terminou a temporada da Porsche Supercup em segundo lugar geral. Larry ten Voorde ultrapassou-o na última corrida.

Porsche Supercup. Dylan Pereira não conquistou a vitória geral

Dylan Pereira não conseguiu concretizar o sonho de conquistar a sua primeira vitória geral na Supertaça da Porsche. O luxemburguês teve de dar lugar ao holandês Larry ten Voorde.

Ten Voorde venceu a oitava e última corrida da série em Monza (I) com facilidade, enquanto Pereira ficou em quarto lugar. Na classificação geral, o holandês ultrapassou novamente o luxemburguês. O Ten Voorde tem 155 pontos na conta final, o vice-campeão Pereira 148.



Foto: Chris Karaba

O jovem de 23 anos de Schouweiler estava quatro pontos à frente de Voorde antes da corrida de Monza. Mas uma decisão preliminar já tinha sido tomada na qualificação de sábado. Pereira terminou em quarto lugar no grid, enquanto o seu rival conquistou a pole position.

Na corrida, Voorde conduziu com segurança na frente. Pereira estava agora em terceiro lugar. No final, ele ficou atrás do seu companheiro de equipa, o alemão Leon Köhler, que ficou em terceiro no pódio, atrás do francês Florian Latorre.

