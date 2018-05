Dylan Pereira, piloto lusodescendente que disputa o campeonato da Porsche Mobil 1 Supercup, conquistou este domingo mais um pódio na prestigiada prova, desta vez no Mónaco.

Porsche Supercup: Dylan Pereira conquista novo pódio no Mónaco

Depois do terceiro posto alcançado na estreia do campeonato, em Barcelona, Dylan voltou a mostrar todas as suas qualidades ao volante do seu Porsche GT3 Cup tipo 2, provando que está empenhado em disputar os lugares cimeiros da competição.

Nos treinos livres, em Monte Carlo, fez o segundo melhor tempo em pista, mas deu um toque no rail. Os mecânicos da equipa MOMO Megatron Lechner Racing conseguiram recuperar o carro, permitindo ao lusodescendente obter o quarto melhor tempo na grelha de partida.

O carro de Dylan numa das ruas do circuito no Mónaco. Foto: ATP

O jovem piloto teve um arranque espetacular e subiu para aterceira posição, sempre colado a Nick Yelloly e Michael Ammermüller primeiro e segundo classificado respetivamente.

Num circuito citadino como o do Mónaco, onde as ultrapassagens são dificeis, Dylan Pereira andou sempre muito depressa e fez a segunda volta mais rápida da corrida. Já com algum desgaste nos pneus, tentou gerir de forma inteligente a prova e conseguiu conserva o 3.º lugar, terminando um segundo do vencedor.

Dylan Pereira regressa à pista com a Porsche Carrera Cup Alemanha, de 8 a 10 de junho, no Red Bull Ring na Áustria, para a 3ª e 4ª corridas desta competição.

