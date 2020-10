O lusodescendente dominou completamente o fim-de-semana e lidera a classificação geral da prova com 11 pontos de vantagem do segundo classificado.

Porsche Carrera Cup Alemanha. Três vitórias para Dylan Pereira no Red Bull Ring

Redação O lusodescendente dominou completamente o fim-de-semana e lidera a classificação geral da prova com 11 pontos de vantagem do segundo classificado.

Dylan Pereira foi o grande protagonista da terceira ronda da Porsche Carrera Cup Alemanha 2020, que se realizou este fim-de-semana em Spielberg, na Áustria.

O jovem piloto venceu as três corridas do campeonato monomarca de referência na Europa, com um nível de competitividade equivalente à Porsche Mobil 1 Supercup.

As quinta, sexta e a sétima corridas da [dura] competição tiveram como desafios acrescidos a baixa temperatura e a dificuldade em aquecer e manter a temperatura de pneus e dos travões, essenciais para acertar nos pontos de travagem a alta velocidade e realizar as melhores performances sem sair dos limites da pista.

O piloto lusodescendente cortou a meta por três vezes. Foto: ATP

Muito concentrado, o piloto da Förch Racing esteve muito competitivo e pouco depois do arranque da primeira corrida saltou imediatamente para a 2.ª posição, onde ficou uma boa parte da prova observando o seu adversário, à espera da oportunidade para passar para a frente. A 13 minutos do final da corrida assumiu o comando da competição e cortou a meta em primeiro.

Na segunda corrida, saiu do 2.º lugar da grelha e pouco depois já liderava a prova. Fez uma corrida isenta de erros, realizou a volta mais rápida e voltou a vencer, com quase cinco segundos de avanço sobre o segundo classificado.

Na terceira e derradeira corrida, Dylan saiu do 3.º lugar da grelha de partida mas com mais um arranque espetacular, o saltou imediatamente para a frente, mas o despiste de um concorrente obrigou à entrada do safety car. No recomeço, e apesar de muito pressionado, o lusodescendente manteve a 1.ª posição e voltou a vencer, conseguindo o primeiro 'hat trick' no Red Bull Ring, conquistando o 1.º lugar da classificação, terminando um fim-de-semana perfeito.

O piloto lusodescendente regressa à competição daqui a duas semanas. A oitava e nona corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha, previstas inicialmente para o circuito holandês de Zandvoort, realizam-se a 30 de outubro e 1 de novembro, no circuito alemão Lausitzring.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.