O início do jogo Sporting-FC Porto, marcado para 01 de outubro, dia das eleições autárquicas, foi adiado para depois do fecho das urnas, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A partida da oitava jornada da I Liga, inicialmente agendada para as 18:00, vai ter início às 19:15 (20:15 no Luxemburgo), ou seja, um quarto de hora após o encerramento do ato eleitoral, enquanto os horários dos outros três jogos marcados para esse dia também serão reajustados.

A decisão acontece no dia em que o Governo assumiu estar a preparar alterações à lei de forma a proibir a realização de eventos e espetáculos desportivos em dias de futuras eleições.

"A direção executiva da Liga Portugal, sensível às razões apresentadas, nomeadamente no que se refere às questões de segurança e circulação de adeptos e de cidadãos que pretendem exercer o seu direito ao voto na área limítrofe no Estádio José Alvalade [em Lisboa], entendeu como válidos, lúcidos e responsáveis os argumentos dos autarcas, o que nos motiva à alteração do horário do referido jogo para as 19:15 (locais)", lê-se no comunicado do organismo.

A Liga informa que recebeu uma exposição assinada pelo vereador da Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Castro, que transmitiu a preocupação do presidente da Junta de Freguesia do Lumiar (Lisboa), Pedro Delgado Alves, motivada pela sobreposição de horários do ato eleitoral e do jogo.

Em consequência disto e do pedido de alteração deste e dos demais jogos do dia reforçado ainda hoje pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, a Liga anunciou também "reajustará os restantes horários dos jogos da I Liga, desse dia, para o período após o fecho das urnas".

Além do 'clássico' SPorting-FC Porto, estão marcados para 01 de outubro o Marítimo-Benfica (previsto para as 21:15 * - hora do Luxemburgo), o Sporting de Braga-Estoril-Praia (17:00*) e o Belenenses-Vitória de Guimarães (21:30*).

"Por não descurar o importante momento democrático que serão as eleições autárquicas de 01 de outubro, a Liga Portugal alterou para 30 de setembro a data oficial da jornada 8 da I Liga e da jornada 9 da II Liga (...), provando que sempre foi intenção do organismo minorar, ao máximo, o impacto dos jogos no quotidiano dos adeptos e cidadãos", lê-se no comunicado.

O organismo acrescenta ainda que, "atendendo às condicionantes da participação portuguesa nas competições internacionais, às necessidades técnico-desportivas das equipas e à data de concentração dos futebolistas das seleções nacionais, a Liga Portugal restringiu ao máximo a marcação de jogos das suas competições para o dia 01 de outubro".

A oitava ronda da I Liga acontece entre uma jornada de competições europeias (26 a 28 de setembro) - com a participação de Benfica, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães - e a concentração da seleção nacional, em 02 de outubro.

"O objetivo principal da Liga Portugal será sempre a defesa intransigente dos interesses comuns das sociedades desportivas que representa, a par da capacidade competitiva das equipas portuguesas nas provas europeias, onde têm sido, há muitos anos, os maiores embaixadores do nosso país e da nossa democracia", sublinha a Liga.

