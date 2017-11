O Benfica goleou na noite deste domingo em casa o Vitória de Setúbal, por 6-0, em jogo da 12ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e colocou-se a três pontos do líder FC Porto, antes do 'clássico' da próxima ronda.

Um dia depois do empate do FC Porto no terreno do Desportivo das Aves (1-1), o tetracampeão nacional venceu no Estádio da Luz, em Lisboa, com golos de Luisão (07 minutos), Jonas (39 e 66), Salvio (48), André Almeida (68) e Zivkovic (87), beneficiando da expulsão de André Pinto, da equipa sadina, mesmo antes do intervalo.

Terceiro classificado, com 29 pontos, o Benfica desloca-se na sexta-feira ao Estádio do Dragão com um atraso de três pontos em relação ao FC Porto e menos um do que o Sporting, segundo da tabela. O Vitória de Setúbal, eliminado da Taça de Portugal pelos 'encarnados' há uma semana, segue no 16º lugar, com 10 pontos, três acima da zona de despromoção.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.