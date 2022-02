Vídeo mostrava o jogador a dar um pontapé no seu gato, atirando-lhe um sapato e esbofeteando-o enquanto estava nos braços de uma criança.

Polémica em Inglaterra após vídeo de jogador a bater no seu gato

AFP A controvérsia em torno do vídeo que mostrava o futebolista francês Kurt Zouma, do West Ham, a bater no seu gato está a ganhar força em Inglaterra, com quase 200 mil pessoas a pedirem ação legal, os seus gatos a serem resgatados e a Adidas a terminar o contrato com o jogador.

O clube West Ham multou o jogador na quarta-feira de forma "tão pesada quanto possível". O valor - cerca de 300 mil euros - é o equivalente a um corte de duas semanas no salário.

A marca de roupa desportiva Adidas decidiu rescindir o contrato com o jogador internacional. "Concluímos a nossa investigação e podemos confirmar que Kurt Zouma já não é um atleta sob contrato com a Adidas", avançou a marca à AFP.



"Surpreendido por Kurt", o treinador da seleção francesa de futebol, Didier Deschamps, disse na quarta-feira que a atitude do jogador era "inadmissível e intolerável". Mas não revelou se o selecionaria ou não para o próximo jogo de França, a 25 de março, contra a Costa do Marfim.

O público britânico ficou indignado quando viu o vídeo do jovem de 27 anos a dar um pontapé no seu gato, atirando-lhe um sapato e esbofeteando-o enquanto estava nos braços de uma criança.

"No Reino Unido temos leis contra o abuso de animais, leis que devem aplicar-se a todos, ricos ou pobres, famosos ou não! Apelamos à Polícia Metropolitana e à RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) para que investiguem e processem urgentemente os autores deste ato hediondo", lê-se numa petição, com mais de 220 mil assinaturas.

Pouco depois de o vídeo ter sido divulgado, Zouma e o clube pediram desculpa, mas o facto de o jogador ter sido titular no encontro do campeonato contra o Watford na mesma noite reacendeu a controvérsia.

A companhia de seguros Vitality suspendeu uma parceria de "bem-estar" com o West Ham, dizendo que estava "extremamente desapontada com a falta de julgamento do clube". O Experience Kissimmee, um resort da Florida, classificou a presença de Zouma em campo como "angustiante" e disse que iria rever os seus laços financeiros com o clube.

"É assim que o teu gato se sente"

Zouma foi vaiado durante todo o jogo contra o Watford por fãs, incluindo alguns da sua própria equipa. Quando se queixou de dor após a falta de um adversário, alguns até cantaram "é assim que o teu gato se sente".

O treinador do West Ham, David Moyes, tinha defendido a sua decisão explicando que precisava dos melhores jogadores enquanto o clube londrino se esforça por se qualificar para a Liga dos Campeões.

Mas o assunto foi abordado até pelo Presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, que descreveu as ações de Zouma como "desprezíveis" e disse que estava "desapontado" com o treinador e a direção do clube.

O West Ham tinha anunciado a multa contra o jogador. "O jogador aceitou-a imediatamente e solicitou que o montante fosse pago a uma organização de direitos dos animais", após "entregar voluntariamente os dois gatos da família à RSPCA para exame", informou o clube.

"Gratuito, estúpido e desagradável"

A indignação ao caso chegou também a França. A Fundação Brigitte Bardot, a Fundação dos 30 Milhões de Amigos e a SPA decidiram apresentar uma queixa. "Embora a ofensa tenha sido cometida em Inglaterra, sentimos que sofremos danos porque é visível em França", afirmou Jacques-Charles Fombonne, presidente da SPA, à AFP.

Kurt Zouma tem 11 jogos pela seleção francesa e fez parte da última convocatória, em novembro. Esteve também na lista de jogadores selecionados no verão passado durante o Euro2020, mas não fez um único jogo.



Numa carta dirigida à Federação Francesa de Futebol (FFF), cuja cópia foi obtida pela AFP, o presidente da SPA apelou a "uma sanção rápida e exemplar" em termos desportivos e esperava que "nunca mais aparecesse nas fileiras da equipa francesa".

Noël Le Graët, presidente da FFF, disse numa declaração à AFP que o comportamento do jogador era "gratuito, estúpido e desagradável", mas registou o pedido de desculpas de um "rapaz conhecido por ser respeitoso". O dirigente não mencionou qualquer ação contra o jogador.

