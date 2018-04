O plantel do Sporting condenou hoje as críticas e a ausência de apoio do presidente do clube, Bruno de Carvalho, após a derrota no terreno do Atlético de Madrid, nos quartos de final da Liga Europa de futebol.

Plantel do Sporting condena críticas e ausência de apoio de Bruno de Carvalho, presidente vai suspender jogadores

O plantel do Sporting condenou hoje as críticas e a ausência de apoio do presidente do clube, Bruno de Carvalho, após a derrota no terreno do Atlético de Madrid, nos quartos de final da Liga Europa de futebol.

“Espelhamos neste texto o nosso desagrado, por virem a público as declarações do nosso presidente, após o jogo de ontem [quarta-feira], no qual obtivemos um resultado que não queríamos [derrota por 2-0]. A ausência de apoio, neste momento, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo”, lê-se numa mensagem divulgada nas redes sociais oficiais de vários jogadores ‘leoninos’.

Na quarta-feira, após a derrota na capital espanhola, na primeira mão dos ‘quartos’ da segunda competição europeia de clubes, Bruno de Carvalho lamentou os “erros grosseiros” de futebolistas experientes como Coates e Mathieu, criticando ainda Gelson Martins, por desperdiçar uma ocasião de golo, Fábio Coentrão e Bas Dost, por terem sido admoestados com cartão amarelo e falharem o segundo jogo.

“Suamos, lutamos e honramos sempre a camisola que vestimos. Não somos perfeitos e não acreditamos em jogadores perfeitos, porque queremos sempre evoluir. Não existem jogadores nem equipas perfeitas, mas quando as coisas não correm como queremos, sabemos assumir as nossas responsabilidades. Todos nós temos de o fazer! Quando vencemos, empatamos ou perdemos, sim, porque no futebol estes são os resultados possíveis, a responsabilidade é sempre de todos!”, lê-se no comunicado dos jogadores.

O plantel assegura ser “um grupo unido de um grande clube”, no qual “o respeito é uma das bases necessárias a essa união”.

“Não podemos pensar apenas no ‘eu’, mas sim no ‘nós’ e sempre na equipa, porque só assim poderemos vencer. No nosso clube, nas seleções nacionais que representamos, sempre damos e continuaremos a dar o nosso melhor, porque o querer é uma constante. Somos profissionais, somos humanos! A nossa integridade e o nosso compromisso são sagrados! Esforço, dedicação, devoção e glória sempre!”, prosseguem os jogadores.

A finalizar, o grupo ‘leonino’ dá conta de que, “por maiores que sejam as dificuldades, ainda há muito para disputar”.

“Temos uma reta final em várias competições e vamos, haja o que houver, unidos e coesos, dar o máximo pelo Sporting Clube de Portugal. Somos Sporting Clube de Portugal”, remataram.

Durante a tarde de hoje, o Correio da Manhã deu conta de que os jogadores exigiram falar com Bruno de Carvalho.

Em comunicado, o Sporting assegurou que o plantel treinou no Estádio José Alvalade, em Lisboa, após a chegada de Madrid, com os jogadores utilizados a realizarem treino de recuperação e abandonando as instalações do clube por volta das 14:30 (hora do Luxemburgo).

Bruno de Carvalho vai suspender jogadores

Entretanto, Bruno de Carvalho anunciou na sua conta oficial na rede social Facebook que vai suspender "imediatamente" os jogadores que subscreveram o texto nas redes sociais a criticar o presidente.



Numa publicação no Facebook a que apenas têm acesso os amigos do líder leonino, Bruno de Carvalho apelidou os jogadores de "meninos amuados que não respeitam nada nem ninguém" e que os que colocaram o comunicado no Instagram "estão imediatamente suspensos e terão de enfrentar a disciplina do clube."

A mensagem com o recado ao presidente foi partilhada no Instagram por Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Rafael Leão, Doumbia, Wendel e Coentrão.

(Notícia atualizada às 20:05)



