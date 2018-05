O presidente do FC Porto manifestou-se hoje orgulhoso com a escolha do Estádio do Dragão para receber a final Supertaça europeia de 2020, prometendo "um grande espetáculo" que prestigiará o clube e o futebol português.

Pinto da Costa promete "grande espetáculo" no Dragão na final da Supertaça europeia

"É um grande orgulho para o FC Porto acolher a Supertaça europeia em agosto de 2020. É uma oportunidade para todos apreciarem a grandiosidade do nosso estádio. Vamos proporcionar um grande espetáculo a todos e que irá prestigiar o FC Porto e o futebol português", disse Pinto da Costa.

O Estádio do Dragão era um dos dois finalistas para a realização da final da Liga Europa, mas acabou por ser preterido em favor da Arena Gdansk, 'casa' do Lechia Gdansk, sendo em vez disso escolhido para receber a Supertaça pelo Comité Executivo da UEFA, reunido hoje em Kiev.

Para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, a escolha do recinto portuense constitui "um claro sinal do respeito que a FPF e o futebol português têm conquistado ao longo dos anos junto das instâncias do futebol europeu".

"Depois de termos acolhido, em 2005, em Alvalade, a final da Taça UEFA e, em 2014, na Luz, a final da Liga dos Campeões, a escolha da cidade do Porto será uma oportunidade inigualável para o futebol nacional contribuir, mais uma vez, para o desenvolvimento desportivo, turístico e económico do País e para rentabilizar o investimento feito, pelo clube e pelo Estado, no Euro2004", assinalou.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, a realização da Supertaça europeia no Estádio do Dragão representa uma boa oportunidade para "divulgar o destino Porto, mas também para evidenciar as condições que hoje existem na cidade para a realização e organização de grandes eventos desportivos".

