Pinto da Costa acredita que FC Porto pode eliminar Liverpool

O presidente do FC Porto afirmou esta segunda feira estar com uma expectativa positiva para o encontro com o Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"A expectativa para o jogo da Liga dos Campeões, quarta feira, é sempre pela positiva e acreditar na vitória, apesar de sabemos que é difícil, contra uma das grandes equipas europeias. Estamos em desvantagem, mas vamos acreditar sempre e é com esse espírito que iremos defrontar o Liverpool", assegurou Pinto da Costa, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração da exposição da secção de bilhar no Museu do FC Porto.

"Agora o que acho é que o que se passou em Liverpool foi nefasto demais para poder aceitar de cara alegre, ainda por cima numa prova tão importante como a 'Champions League' e que já está nos quartos de final", acrescentou ainda o líder portista.

Depois do jogo em Liverpool, Pinto da Costa defendeu que Mohamed Salah deveria ter sido expulso, por uma entrada sobre Danilo Pereira, e que ficou um penálti por assinalar a favor da equipa portista.

Os 'dragões' perderam em casa do Liverpool, por 2-0, no jogo da primeira mão, recebendo os 'reds' na quarta-feira no estádio do Dragão, com início agendado para as 21h.