Pimenta conquista segundo título de campeão do mundo

Canoísta português ganhou também a prova de K1 5.000 metros, juntando o título em Montemor-o-Velho ao que já vencera em K1 1.000.

Repetindo a conquista de 2017, Fernando Pimenta é campeão do mundo de K1 5.000 metros, distância não olímpica, e junta esta medalha de ouro à que já vencera na prova de K1 1.000 metros em Montemor-o-Velho.

Pimenta terminou com a marca de 21.42.196 minutos, à frente do dinamarquês René Poulsen (gastou mais 1,5 segundos) e do espanhol Javi Hernández que precisou de mais 4,3 segundos para completar o percurso.

"É altura de festejar, sobretudo para quem me apoia", afirmou no final, por entre a euforia. "O meu treinador disse que era possível e eu só tenho de acreditar nele. Foi uma prova difícil, sabia que o Max [Hoff] iria marcar-me, já é um velho conhecido, e tentei deixá-lo para trás", acrescentou. "Depois vi que o bielorrusso [Aleh Yurenia] ficou em dificuldades. Ninguém quis colaborar... Quando o treinador disse 'up', segui as instruções". E concluiu com o otimismo e a determinação que são a sua imagem de marca: "Ainda dava mais um pouco! Estava na expectativa para perceber o que iriam fazer".



O tricampeão europeu de 29 anos já vencera a prova de K1 5.000 metros na República Checa em 2017.







