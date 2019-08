Na corrida da Fórmula 2, na Bélgica, o francês foi atingido pelo carro de Correa numa violenta colisão e não resistiu aos ferimentos.

Desporto 5

Piloto Anthoine Hubert de 22 anos morre em acidente na pista

Na corrida da Fórmula 2, na Bélgica, o francês foi atingido pelo carro de Correa numa violenta colisão e não resistiu aos ferimentos.

O piloto francês, Anthoine Hubert, de 22 anos, morreu neste sábado, no grave acidente que marcou a corrida de Fórmula 2, em SpaFrancorchamps, na Bélgica. O carro do piloto ficou completamente destruído como mostram as imagens.

5 Carro de Anthoine Hubert AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Carro de Anthoine Hubert AFP Remko De Waal/ANP/dpa AFP Remko De Waal/ANP/dpa

Hubert foi atingido pelo carro do adversário, Juan Manuel Correa e não resistiu aos ferimentos, de acordo com o comunicado da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Segundo esta federação o adversário está hospitalizado, mas o seu estado clínico é estável.

Este acidente aconteceu logo na segunda volta e envolveu quatro carros, os de Hubert, Correa, Marino Sato e Giuliano Alesi.

Estes dois últimos pilotos não sofreram lesões, ao contrário de Hubert e Correa.

Ainda na pista, o estado do piloto francês foi já tido como grave e ele foi transportado de helicóptero para um hospital.

Já Correa foi levado para o hospital de Liège. Amanhã decorre neste autódromo o clássico Grande Prémio da Bélgica de F1 que fica já ensombrado por esta morte prematura do piloto de 22 anos.