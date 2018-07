Campeão do mundo terminou antes de Sonny Colbrelli e de Arnaud Démare e ficou com a camisola amarela, num dia em que o veterano Sylvain Chavanel andou fugido durante 165 km.

Peter Sagan vence a 2ª etapa da Volta a França

Campeão do mundo terminou antes de Sonny Colbrelli e de Arnaud Démare e ficou com a camisola amarela, num dia em que o veterano Sylvain Chavanel andou fugido durante 165 km.

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ganhou a 2ª etapa da Volta a França em bicicleta, à frente de Sonny Colbrelli (Trek) e de Arnaud Démare (FDJ), cumprindo os 182,5 km entre Mouilleron-Saint-Germain e La Roche-sur-Yon em 4h06m37s , à média horária de 44,35 km. O campeão do mundo é o novo camisola amarela da prova, dispondo de seis segundos de vantagem sobre o anterior, Fernando Gaviria, e de 10 segundos sobre Colbrelli.

Na parte final da etapa, Kittel sofreu um furo e já não pôde disputar a vitória ao sprint, enquanto Fernando Gaviria, que ganhara a etapa inaugural, sofreu uma queda.

Mas o grande destaque do dia foi para o francês Sylvain Chavanel (Direct Energie) que esteve na fuga iniciada a 173 km do fim com Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) e Michael Gogl (Trek-Segafredo), ganhou vantagem sobre os companheiros de fuga e pedalou sem companhia na frente durante 165 quilómetros. Porém, o pelotão desencadeou uma perseguição que viria a ser premiada a 13 km do final quando Chavanel foi alcançado.

Aos 39 anos, Chavanel é recordista ao cumprir o 18º Tour consecutivo, tendo este domingo disputado a etapa 350 da sua carreira na prova (os próximos alvos a superar são George Hincapie, com 353 etapas entre 1996 e 2012) e o recordista absoluto: o holandês Joop Zoetemelk que, entre 1970 e 1986, correu 365 etapas.

A 3ª etapa decorre esta segunda-feira e será um contrarrelógio por equipas (Cholet-Cholet) de 35 km.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.