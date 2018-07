Terceira vitória nesta edição e 11ª no somatório das várias participações no Tour do eslovaco. Geraint Thomas mantém a liderança.

Peter Sagan impõe-se na etapa da Volta a França

Terceira vitória nesta edição e 11ª no somatório das várias participações no Tour do eslovaco. Geraint Thomas mantém a liderança.

Na 13ª etapa da Volta a França (, os sprinters voltaram a impor a sua força e foi Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) quem assegurou a terceira vitória nesta edição, 11ª no total de participações na prova e 42ª presença no pódio, após 3h45m55s e uma discutida chegada que forçou a descobrir o vencedor através do photo finish.

Atrás de Sagan, mas com o mesmo tempo final, chegaram vários ciclistas, entre os quais Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) e Arnaud Demare (Groupama), estes com presença no pódio.

Na classificação geral, nada se modificou e Geraint Thomas (Sky) mantém a liderança com vantagem de 1m39s sobre Chris Froome (Sky) e 1m50s em relação a Tom Dumoulin (Team Sunweb). Contudo, Vincenzo Nibali desistiu após a etapa de ontem, devido à queda sofrida na sequência de problemas com uma moto.

Este sábado haverá um percurso de 188 km, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux e Mende, para a 14ª etapa do Tour.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.