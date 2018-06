Treinador que já passou por Alvalade entre 2004 e 2006 é apresentado este domingo.

Desporto 2 min.

Peseiro vai treinar o Sporting

Treinador que já passou por Alvalade entre 2004 e 2006 é apresentado este domingo.

José Peseiro vai ser apresentado este domingo como treinador do Sporting, sucedendo ao sérvio Sinisa Mihajlovic que, nove dias após assinar contrato com o então presidente Bruno de Carvalho, acabou por ser afastado após a decisão da assembleia geral em destituir o dirigente sportinguista. Agora foi o técnico que Sousa Cintra, responsável pela SAD sportinguista até às eleições de 8 de setembro, escolheu para dirigir uma vez mais a equipa principal.

Trata-se do regresso de Peseiro a Alvalade, casa onde trabalhou entre 2004 e 2006, período em que esteve muito próximo de vencer o título nacional (perdeu ao ser derrotado na Luz pelo Benfica com um golo de Luisão) e a Taça UEFA, cuja final jogou em casa perante os russos do CSKA Moscovo (derrota por 1-3).

Peseiro, de 58 anos, tem um percurso com passagem por vários clubes em Portugal e no estrangeiro, sem esquecer o cargo de selecionador na Arábia Saudita. Começando a carreira no início dos anos 90, o técnico nascido em Coruche passou por União de Santarém, União de Montemor, Oriental e Nacional antes de ser escolhido como adjunto de Carlos Queiroz no Real Madrid em 2003/04.

À saída de Madrid abriram-se as portas do Sporting, mas em outubro de 2005 os maus resultados ditaram a sua saída de Alvalade. Seguiram-se trabalhos no Al-Hilal, Panathinaikos, Rapid Bucareste, Arábia Saudita (com a qual perdeu o apuramento para o Mundial frente ao Bahrein, nos derradeiros instantes do jogo, ao consentir empate a dois golos depois de vantagem de 2-0), Sporting de Braga (venceu uma Taça da Liga), Al-Wahda e Al Ahli.

Em janeiro de 2016 foi o escolhido para orientar o FC Porto, no lugar que pertencera a Julen Lopetegui. Porém, no final do campeonato, em maio, acabou por sair após um terceiro lugar e a derrota na final da Taça de Portugal com o Sp. Braga. No mês seguinte estava a assinar contrato para regressar ao clube minhoto, mas seria despedido em dezembro de 2016 após eliminação na Taça de Portugal perante o Sporting da Covilhã.

Ainda orientou o Sharjah FC dos Emirados Árabes Unidos em 2016/17 e, em fevereiro deste ano, Peseiro passou a treinar o Vitória de Guimarães, mas também por pouco tempo, uma vez que foi afastado no final da temporada.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.