Pepe de regresso ao FC Porto

O Benfica começou 0 novo ano com o pé esquerdo ao perder em Portimão por 2-0 e acabou com uma série de cinco vitórias consecutivas na Liga. Os encarnados sofreram na quarta-feira a primeira derrota de sempre com o Portimonense, com dois autogolos, e cederam o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol ao Sporting de Braga, na 15.ª jornada.