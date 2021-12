Ilustre guia multilingue do Museu de Serralves é também o autor do último golo da 1.ª divisão num pelado (Salgueiros vs Boavista em 1984).

Penteado, o craque de duas artes

O dérbi já lá vai, a Liga dos Campeões idem idem, a Liga Europa aspas aspas. Sobra a diversão. Daí a visita ao Museu de Serralves, no Porto. Aconselho vivamente. Aprecie a arquitetura de Siza Vieira, os quadros de arte contemporânea espalhados pelas salas e procure o senhor Penteado. Quem? Um senhor alto, atlético, dos seus 63 anos, parecido com Obama. Trabalha no Museu como assistente de sala há quase 20 anos e é uma simpatia inesquecível.

O seu passado também o é. Inesquecível, quero dizer. Craque multidisciplinar, campeão regional em Angola do salto em altura, salto em comprimento e dos 100 metros. Só depois, já em Portugal, no Alto Minho, envereda pelo futebol a sério e cresce na equipa do Monção. Na estreia, três golos. "Em 1976-77, só tinha 17 anos, fui convocado vs Tirsense e entrei na segunda parte. Estávamos a perder 3-0 e marquei três golos para chegarmos ao empate."

O apetite de Penteado pelo golo é notado em Matosinhos e o Leixões contrata-o. A época é de sonho, mais uma. "Os jogadores reuniam-se no Café Nico, o ambiente era sempre de animação e os resultados viam-se dentro de campo." Estamos em 1980-81 e Penteado recebe duas propostas. Uma por carta do Benfica, outra do FC Porto através do dirigente Álvaro Braga Júnior. "Ganhava 35 contos no Leixões, fui ganhar 150 no FC Porto. Poucas semanas depois, o Benfica telefonou-me a oferecer 600. Nada feito, já me tinha comprometido verbalmente com o FC Porto."

Na época 1984-1985 Penteado ajudou o Leixões a regressar ao escalão principal do futebol em Portugal. Foto: Projeto Arquivo de Memória

Duas épocas de azul e branco. Na estreia, dois golos vs Lourosa para a Taça de Portugal. "Cheguei lá em 1981 na ressaca do Verão quente, quando muitos jogadores saíram pela cisão entre a direção de Américo de Sá e a dupla Pedroto-Pinto da Costa. O treinador era o Hermann Stessl, um austríaco mal-humorado e mal-educado. Nunca me dirigiu a palavra e raramente me metia a jogar, embora fosse dos jogadores mais produtivos nos treinos. Havia um adjunto chamado João Mota que fazia a contabilidade de tudo e disse-me que tinha marcado 80 golos nos treinos. Chegava o fim-de-semana e ia jogar para as reservas."

No ano seguinte, chega Pedroto. Pouco ou nada muda. "Estava tapado por Jacques e Walsh, depois ainda veio o Gomes. Mesmo assim, disse ao senhor Pedroto que o titular devia ser eu. Fui convidado a renovar por mais dois anos, até 1985. E renovei, só que saí no início da época 1983-84 por falta de condições psicológicas para o trabalho. Porque percebi que o Pedroto não me ia dar minutos e porque apareceu o Salgueiros, através do treinador Octávio Machado."

E bem. Afinal, Penteado joga nas horas pelo Salgueiros e tem a honra de ter sido o autor do último golo em pelados na 1.ª divisão. É a última jornada 1983-84, vs Boavista. O Salgueiros tem de ganhar para se manter entre os grandes, o Boavista tem de ganhar rumo à UEFA. Acaba 1:0, golo do inevitável Penteado. Na época seguinte, o regresso ao Leixões e a subida à 1.ª divisão. Depois, a final da Taça de Portugal pelo Beira-Mar. "Foi a minha única vez no Jamor, emocionante até mais não. Coleciono grandes memórias dessa tarde, sobretudo da bancada com os adeptos do Beira-Mar, embora a claque do FC Porto fosse em maior número". Domingos marca o primeiro golo da tarde, Abdelghany empata. No prolongamento, Kostadinov e Jaime Magalhães desatam o nó e levantam a taça para o Porto de Carlos Alberto Silva.

O Maior ainda jogou no Faralhão, uma equipa da segunda divisão da distrital de Setúbal. Foto: Lusa

Ao todo, Penteado acumula 57 golos em 199 jogos na 1.ª divisão. Arrumadas as chuteiras e as tricas do futebol português, o homem dedica-se a outro métier e assina pelo Museu de Serralves, a convite de um amigo no marketing. "Tenho vestida a camisola do Serralves há quase 20 anos. Trabalho aqui com muito orgulho e já conheci tanta gente. Nunca imaginei, por exemplo, falar com pessoas do Brunei e isso já me aconteceu. É tão ou mais improvável do que chegar ao Jamor com o Beira-Mar. Além disso, reencontro figuras do futebol que passam por aqui amiúde como Sá Pinto, outro homem com uma alma salgueirista como eu, António Oliveira, um homem interessado pela arte, Vítor Urbano, o treinador que levou o Beira-Mar à final da Taça, e a mulher do Iker Casillas, que me veio fazer perguntas sobre Joan Miró". Para mais informações, já sabe, não é? Porto, Museu de Serralves, Penteado, o homem do último golo num pelado da 1.ª divisão.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

