Pendurar as botas no deserto

Luís Pedro Cabral Chegado de fresco a Riade, Cristiano Ronaldo declarou que é um apaixonado pela cultura árabe. A sua transferência para o Al Nassr, segundo clube mais titulado do reino, tem sido apresentada como uma versão cor-de-rosa das mil e uma noites. Um conto de fadas, em tons de amarelo e azul, cheio de euforia, luxo e milhões. Será que CR7 sabe onde aterrou? A Arábia Saudita um dos países mais ricos do planeta. Mas não em direitos humanos.

Ironia do destino: em Riade, capital da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo era apresentado no seu novo clube, como um prócer acabado de chegar das estrelas, enquanto do outro lado do mundo, na cidade de Santos (São Paulo/ Brasil), decorriam as exéquias do rei Pelé, tomando o seu legítimo lugar no panteão da eternidade. De um lado o silêncio. Do outro, a ovação. Ambos lavados em multidão, ambos vestidos a rigor para a cerimónia da sua adoração. Um, envolto em veludo branco, como se repousasse numa nuvem. O outro, num cenário de amarelo e azul, envolto numa imensa teia de luxo e petro-dólares.

E a estranha sensação de estarmos a assistir em simultâneo à partida de dois ídolos, um que ascende à imortalidade, outro que se debate com esta, sem saber o que fazer à inexorável fisiologia do declínio. A vida em directo, como se fosse ficção, na sua verdade pura e dura.

Não foi assim há tanto tempo em que o tempo parecia não ter a velocidade, o drible ou a impulsão de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nascido no Funchal, ilha da Madeira, no dia 5 de Fevereiro de 1985. Chamaram-lhe Ronaldo porque José Diniz Aveiro, o pai, fazia questão que o menino, o mais novo de quatro irmãos, tivesse o nome do então presidente dos Estados Unidos da América, com a sua natural pinta de estrela de cinema: Ronald Reagan. Ao contrário do seu homónimo americano, Ronaldo era filho da pobreza. Nasceu com as probabilidades a desfavor.

Mas, como hoje é sobejamente sabido, ele nasceu para contrariar as probabilidades e os determinismos da sua condição social, contrariando desde logo a primeira: como a própria dona Dolores Aveiro contou na sua biografia, o Cristianinho esteve para não ser. A família Aveiro vivia com enormes dificuldades, à qual a fome nem sempre era estranha, na vertigem da miséria, algo que nunca esconderam. Mais uma boca para alimentar não era propriamente uma dádiva dos céus.

A dona Dolores, que no passado dia 31 de Dezembro ficou com 69 por cento de desconto na Multiópticas, confessaria na sua biografia que chegou a pensar em fazer um "desmancho", termo popular para o aborto, que era ainda coisa clandestina. Teria sido a pior decisão da sua vida, reconhece sem rodeios. A matriarca Aveiro nem consegue imaginar como seria a vida da sua família se um dia o Cristiano Ronaldo não se tem transformado em CR7, uma poderosa marca, uma máquina de golos, de marketing, de milhões. Este seu filho tinha ouro nos pés e uma sede insaciável de vencer, de ser o melhor de todos os tempos, sempre focado nas conquistas, pulverizando recordes e estatísticas, abrindo caminho entre os deuses do futebol como uma seta teleguiada.

Mal imaginava a senhora dona Dolores que do seu ventre brotaria um fenómeno, brotando deste uma fortuna inacreditável, algo que uma pessoa comum nem em mil vidas consegue. Como poderia imaginar que um dia ia aterrar na ilha da Madeira num avião privado no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo? Nem mesmo naqueles sonhos de Totobola.

Quo vadis

Em terra, o que Cristiano Ronaldo alcançou não se alcança sem o tricô do destino e de muito sofrimento. Hoje em dia nem parece, mas o que tem não lhe foi dado, foi conquistado. Começou no Andorinha Futebol Clube, pequeno clube da localidade de Santo António, onde o pai era contínuo. Foi na rua que Cristiano começou a demonstrar aptidões. A rua, nas suas múltiplas dimensões, oferece ensinamentos para a vida. E uma força, que do nada vem, como se fosse o ADN dos campeões.

No Andorinha FC, o miúdo franzino aprendeu os fundamentos do futebol. Foi ali que começou a despertar a curiosidade dos olheiros da ilha. A sua primeira transferência foi para o Nacional da Madeira, quando tinha 10 anos. No histórico clube madeirense, onde a visibilidade era maior, não ficou muito tempo. Lá ao fundo, no longínquo “continente”, um gigante chamava por ele. E ele não resistiu ao chamamento. Se tinha sonhos de um dia ser jogador de futebol, como aqueles das colecções de cromos, teria de crescer naquele exacto momento.

Oportunidades como aquelas não havia para aí aos pontapés, disseram ao menino. Se o seu objectivo era aquele, devia correr atrás dele, como fazia com a bola, antecipando-se às velhas tácticas da vida, que é uma experiente devoradora de sonhos. Se ficasse na Madeira, era muito possível que um dia se tornasse ninguém. A carreira de um jogador de futebol, mesmo quando consegue vingar no mundo profissional – o que representa uma míngua de gente que se alimenta desse mesmo sonho e onde impera a lei da selva -, é curta. Mais ou menos como a idade cósmica de um cão.

Com 11 anos, no futebol já se é crescido o suficiente para dar os passos que são necessários, quando fica escancarada a baliza da oportunidade. Com essa idade, Cristiano Ronaldo veio sozinho para Lisboa, para as escolas do Sporting Clube de Portugal, um admirável mundo novo, perfeitamente desconhecido e de muitas maneiras assustador para um menino que tinha crescido nos subúrbios do Funchal. Longe da família, dava a impressão que o nada que tinha se esvaziou ainda.

O berço de um gigante é um lugar solitário. Na escola do SCP, ele aprendeu muitas coisas, novos dribles, tácticas, movimentações, comportamento em campo e fora deste. E aprendeu como doíam as saudades da família. Muitas lágrimas deixou ao telefone, muitas secaram na sua almofada, dormindo nas camaratas do antigo Estádio de Alvalade. A Academia de Alcochete estava ainda para o Sporting como os sonhos estavam para ele.

Foi também no SCP que ele aprendeu que não bastava o talento, coisa que ele tinha para dar e vender. As escolas do clube estavam cheias de rapazes talentosos como ele, que eram os maiores do seu bairro mas, ali, eram só mais um. E não eram assim tão poucos os que desistiam, outros que descobriam que o futebol, afinal, é um espectáculo para ver das bancadas. Não há nada de errado nisso. Nem todos nascem para estrela (pensando bem, são até casos raríssimos), assim como nem todos encontram dentro deles a determinação da qual o sonho se alimenta.

Este miúdo, porém, não era de desistir. Para perseguir o seu sonho, teria de abdicar de muito da sua juventude. É difícil a tarefa de viver com regras, logo na altura da vida em que estas por norma se quebram. É claro que muitos dos eternos ídolos do futebol, e teremos sempre Maradona para prová-lo, juntam o talento à irreverência e a irreverência ao caos. Lá no fundo, os adeptos gostam disto. Desde que a bola entre na baliza e dos seus pés se produzam lances de antologia, um 'enfant terrible' nunca desagradou às massas.

Cristiano Ronaldo nunca demonstrou grande tendência para menino de coro, mas a sua vida na escola do SCP ensinou-lhe que o condimento do crescimento é o mesmo da longevidade: disciplina. Sem esta, só a título póstumo os ídolos se mantêm tanto tempo no cume do estrelato, como ele se manteve. Ou será que ainda nos vai provar que está errado o tempo do verbo? "Insha' Allah!"

Cristiano Ronaldo cumpriu o primeiro sonho aos 16 anos, fazendo a estreia profissional na equipa principal do SCP. Dois anos depois, numa exibição estratosférica num jogo particular contra o Manchester United, na inauguração do novo Estádio José de Alvalade, deixou os defesas ingleses de olhos trocados e sir Alex Ferguson em modo 'sign him'. A pérola do Sporting mal teve tempo de brilhar no clube que o formou, embora nesse aspecto o Andorinha FC também preserve direitos.

No teatro dos sonhos, como os românticos designam Old Trafford, Cristiano Ronaldo aprendeu a voar. Com o Manchester United, ganhou tudo o que havia para ganhar, incluindo um pai adoptivo: Alex Ferguson. Que a custo compreendeu quando Cristiano Ronaldo aceitou um convite galáctico. Aquele convite que nenhum jogador pode ter a ousadia de recusar, a não ser que não se encontre no seu perfeito juízo ou, claro, em território 'culé'. Se com o United ganhou tudo, com o Real Madrid tudo ganhou, espalhando perfume e golos. "Eu estou aqui!".

Naquela famosa noite de Champions em Turim, CR7 fez algo que só está ao alcance dos deuses do futebol. Nas alturas, onde muitos não chegavam com a cabeça, ele marcou um golo extraordinário de pontapé de bicicleta. As bancadas adversárias aplaudiram-no de pé. Foi o início de um namoro, que acabou com Cristiano Ronaldo a vestir a camisola da Juventus. Não ganhou tudo o que havia para ganhar, ganhou o possível. O romance com a 'vecchia signora' foi azedando. E ele cometeu um erro de gestão: deixou-se levar pelo coração.

A inexperiência já não era desculpa. Cristiano Ronaldo, que é especialista em contrariar o destino, achou que podia contrariar a velha sabedoria de se não voltar a um sítio onde se foi feliz. Em extâse foi recebido como um filho pródigo que a casa torna, como se Manchester fosse em Lisboa ou na ilha da Madeira. O desenlace, todos sabemos. CR7, que conduziu Portugal ao desejado título de campeão europeu, desperdiçou a última chance de conquistar para Portugal o título mundial. Já se sabe, o futebol é um mundo à parte. O que hoje é verdade, amanhã é mentira e vice-versa. Quando ele declarou na zona mista que era mentira que ia para a Arábia Saudita, devia ler-se que ia. Mas foi daquelas coisas que só vendo.

Ali Babá e os 500 milhões

Parece que quando era miúdo Cristiano Ronaldo tinha uma costelazita do Benfica, pelo menos é o que dizem fontes não autorizadas e altamente confidenciais, tanto ou mais do que as cláusulas do contrato que CR7 assinou com Mohammed bin Salman Al Saud, princípe herdeiro da Arábia Saudita, dono de tudo e mais alguma coisa, incluindo o novo clube do português, o Al-Nassr, assim como, por exemplo, o Newcastle, actual terceiro classificado da Premier League.

Ainda não tinha chegado a Riade e já o diz que disse dizia que esta fora uma jogada das arábias para CR7 ser emprestado na época que vem ao Newcastle United FC, que está perto da 'pole position' para disputar a Champions. O dono de ambos os clubes já disse que tal não é verdade, o que em futebolês pode significar o seu contrário.

Certamente por causa do 'jet-lag', com Georgina e os miúdos a voar numa cama 'king-size' em direcção ao seu novo país de acolhimento, o infiel de luxo baralhou-se na geografia logo na conferência de imprensa, como se estivesse na África do Sul, que agradeceu a publicidade e, com 'savoir faire', a converteu em campanha turística dias depois. A Cristiano Ronaldo, que tornou o sonho de tantos sauditas realidade, perdoa-se tudo e mais uma gaffe, nãe é? "SIIIIIIIMMMMM".

O famigerado contrato de 500 milhões – negociado por Ricardo Regufe, que recebeu uma comissão de 30 milhões de euros, e não por Jorge Mendes, ex-empresário e, pelos vistos, ex-amigo de CR7 -, tem tecnicalidades e alcance que ainda permanecem no segredo dos deuses, embora seja já seguro afirmar que o jogador português se tornou no desportista mais bem pago do planeta, deixando Messi em segundo, Neymar Jr. em terceiro, seguidos no top 10 por jogadores da NFL e pilotos de Fórmula 1.

O efeito Ronaldo fez-se logo sentir no Instagram do Al Nassr, que do dia para a noite passou de 700 mil para sete milhões de seguidores. É esse o efeito que a Arábia Saudita pretende para consolidar a sua candidatura ao mundial de 2030, em que Cristiano Ronaldo, se tudo correr como previsto, será embaixador saudita, concorrendo contra Portugal numa candidatura ibérica. Contas para outro rosário. Agora que ficou definitivamente esclarecido que a África do Sul não fica na Arábia Saudita, CR7 terá um destes dias de despertar da mística das mil e uma noites, para perceber exactamente onde aterrou.

Se tropeçar, é provável que jorre petróleo, que está para a Arábia Saudita como Meca ou Medina, as suas cidades históricas, para o mundo islâmico. A Arábia Saudita, enquanto país, é uma criação americana. Em 1930, era um deserto, onde várias tribos coexistiam de forma nem sempre pacífica. Em 1932, essas tribos unificaram-se, sob a liderança de Abdelazize ibn Saud, que deu ao reino que brotou no deserto a sua designação. A família Saud nunca perdeu o domínio no seu território. Mohammed bin Salman Al Saud é não apenas o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, como o seu governante de facto.

O príncipe é herdeiro de uma fortuna absolutamente incomensurável, que lhe permite todo o tipo de excentricidades, como construir em Paris uma casa, ao estilo pós-moderno do palácio de Luís XIV, com 30 assoalhadas, cinema, discoteca, três piscinas, vinhas, Spa e até um aquário subterrâneo. Ou como contratar Cristiano Ronaldo para um campeonato que pouca expressão tem, até mesmo no seu território. Até pode ser que, como dizem, os sauditas sejam loucos por futebol, mas isso não se traduz na competição nacional, nem nas assistências nos estádios, normalmente às moscas. Quem treinou na Arábia Saudita, no entanto, já deixou avisos a CR7. Se está à espera de um passeio no parque, é melhor pensar duas vezes.

Não é possível avaliar exactamente a fortuna do novo "patrão" de Cristiano Ronaldo, mas calcula-se que seja pelo menos 11 vezes superior à do sheik Mansour, todo poderoso proprietário do Manchester City.

Em 1948, a Arábia Saudita era já o maior produtor de petróleo do mundo. Foto: Asaad Niazi/AFP

Dinastia do petróleo

De onde vem esta fortuna? Do subsolo. Em 1938, o petróleo começou a jorrar na cidade de Dhahran, perto do Golfo Pérsico. E nada seria igual. Aqui nasceu o poder da Arábia Saudita, que rapidamente se transformou no maior exportador petrolífero do mundo. De início, os sauditas não tinham sequer capacidade de exploração ou meios de prospecção, pelo que tiveram de procurar parcerias, com o Reino Unido à cabeça. No entanto, o grande aliado estratégico da Arábia Saudita seriam os EUA. O que ainda se mantém, mesmo apesar dos atentados de 11 de Setembro.

A Aramco, empresa norte-americana, fez na Arábia Saudita o negócio do século. Então como agora, quem controla o petróleo controla o mundo. A Arábia Saudira atravessou a II Guerra Mundial gerindo por um lado a aliança com os Estados Unidos da América e por outro a sua neutralidade. Após a II Guerra Mundial, o próprio presidente Franklin Roosevelt cimentou essa aliança, prometendo à Arábia Saudita armamento, munições e rios de dinheiro, a troco de petróleo, muito petróleo. Em 1948, a Arábia Saudita era já o maior produtor de petróleo do mundo. Três anos depois, a Aramco passa a pagar metade dos seus lucros à Arábia Saudita. A partir desse momento, para além de jorrar petróleo, passou a chover dinheiro para a dinastia Saud. A partir de 1973, a Arábia Saudita passa a ter o controlo total do seu petróleo.

Na prática, a Arábia Saudita (para recordar, pátria do falecido Bin Laden) funciona como um condomínio privado da família real Saud. É uma monarquia absolutista e teocrática. Falar de liberdade de imprensa é como pregar no deserto. A 'Sharia' é a lei, sobrepondo-se aos poderes políticos e judiciais. Em ambos os casos, o termo é abusivo. A Arábia Saudita é o berço do Islão. É na cidade de Medina que se encontra o mausoléu do profeta Maomé, fundador da religião islâmica, no século VII.

Meca é o lugar de peregrinação obrigatória de qualquer fiel do mundo muçulmano. Foi após a morte de Maomé que no mundo islâmico se criou uma cisão insanável, que está na origem dos mais sangrentos conflitos no Médio Oriente, crónica bomba relógio. Na Arábia Saudita, esmagadoramente sunita, vigora o islamismo wahhabista, fundado no século XVIII, um movimento sunita fundamentalista e ultraconservador, que segue uma interpretação ortodoxa e extremista da religião islâmica. O histórico inimigo da Arábia Saudita é obviamente o Irão, maioritariamente xiita. O regime saudita é como uma espécie de pêndulo da guerra, que actua na sombra. Tanto apoiou Saddam Hussein na guerra que opôs o Iraque ao Irão, como apoiou os americanos contra o mesmo Saddam Hussein, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Nessa altura, cometeu mesmo a heresia de permitir o estacionamento de tropas americanas no seu solo.

Apesar de querer passar ao mundo uma imagem progressista, a dinastia Saud impõe um regime opressor e altamente repressivo. Os direitos humanos não passam de uma visão. Segundo a Amnistia Internacional, "a repressão é implacável sobre activistas pacíficos, jornalistas e académicos". Presos, torturados e condenados arbitrariamente a longas penas de prisão, pelos "crimes" hediondos do exercício da liberdade de expressão. "Estão actualmente a ser usadas contra estas pessoas leis antiterroristas e de combate ao cibercrime". O bárbaro assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul (Turquia) demonstrou à saciedade do que o regime saudita é capaz.

Mohammed bin Salman Al Saud é não apenas o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, como o seu governante de facto. Tem a mesma idade de CR7. De onde vem esta fortuna? De um subsolo carregado de petróleo. Foto: Athit Perawongmetha/EPA

Aliás, "a Arábia Saudita está todos os anos no topo dos países que mais praticam a pena de morte, com dezenas de pessoas executadas a cada ano", alerta a Amnistia Internacional, que é não 'non-grata' no território. Acrescentando: "Os tribunais sauditas continuam a decretar a flagelação como punição para muitas ofensas". Recentemente, um blogger foi condenado a mil chicotadas e uma década de prisão pelos textos que escreveu no seu blogue. "As amputações e as chamadas 'amputações cruzadas' (amputação da extremidade de um membro superior de um dos lados do corpo e da extremidade de um membro inferior do lado oposto), que constituem tortura, também são formas de punição para alguns crimes".

A talhe de foice, a Amnistia Internacional já lançou um apelo a CR7, para que use a sua gigantesca máquina de marketing para alertar o mundo para estas questões, que são de direitos humanos, e para que contribua para tornar a Arábia Saudita mais civilizada. Não se sabe se ele ouviu, mas com certeza será mais fácil tornar-se no melhor marcador da liga saudita do que operar qualquer mudança no seu regime.

À atenção de Georgina Rodríguez, autoproclamada "influencer": A discriminação das mulheres, "subordinadas ao homem em relação ao casamento, divórcio, custódia dos filhos e até heranças" é avassaladora. A discriminação exercida sobre as mulheres, de acordo com a Amnistia Internacional, só é compatível à repressão da homossexualidade e à discriminação exercida em relação à minoria xiita na Arábia Saudita, à qual é negada todos e quaisquer direitos, incluindo o trabalho. Nas forças de segurança, braço do Islão, "a tortura é sistemática e generalizada".

Quando actualmente se fala da invasão da Ucrânia e dos crimes de guerra perpetrados pela Rússia, não é nada que no Iémen e na comunidade internacional não se saiba. "O Iémen tem vindo a ser devastado pela coligação liderada pela Arábia Saudita. Milhares de civis, incluindo crianças foram assassinadas, em consequência dos bombardeamentos a hospitais, escolas e habitações", recorda a Amnistia Internacional.

Os imigrantes que constituem a força de trabalho na Arábia Saudita, a exemplo do que recentemente se noticiou no Qatar, são tratados em larga percentagem como escravos, que não gozam de direitos, apenas deveres. São anualmente expulsos da Arábia Saudita milhares de cidadãos que, perdendo a sua utilidade de mão-de-obra vivem em condições inumanas. Não será o caso, muito longe disso, de Cristiano Ronaldo e da sua prole, que nem sequer são considerados propriamente imigrantes.

Mohammed bin Salman Al Saud e Cristiano Ronaldo têm a mesma idade (37 anos), partilhando igualmente os apetites do luxo. Com os devidos descontos para a segurança social, digamos assim, o astro português vai viver como um rei dentro do reino, numa cidade dentro da cidade de Riade, que é uma espécie de bolha civilizacional para os estrangeiros de luxo.

Segundo a Vanity Fair espanhola, o clã Ronaldo ainda não escolheu aposentos, mas tudo indica que vai ter morada em Al Nakheel, um bairro ultraluxuoso e familiar, que fica perto do Mrsool Park (quartel-general do Al Nassr), que tem colégios internacionais, restaurantes sofisticadíssimos, áreas residenciais fechadas e protegidas e uma panóplia de centros comerciais, onde a Sharia faz vista grossa e o puritanismo wahhabista não tem lugar. Assim como uma ilha ocidental no coração do Islão. A propósito, a união de facto é, de facto, uma impossibilidade na Arábia Saudita, que proíbe um casal que não seja casado viver debaixo do mesmo tecto.

Também aqui os olhos do Islão olharão para o outro lado. Tudo indica que a família Ronaldo vai habitar um palacete, com oito quartos e uma piscina olímpica, que está à venda por módicos 14 milhões de euros. Ronaldo e a família têm contratualmente um avião privado às suas ordens para dar um saltinho a Espanha ou a Portugal, quando as saudades baterem, assim como todo um corpo de segurança privada a tratar da sua segurança e da manutenção da sua privacidade, embora 'paparazzi' não seja coisa que se inclua no léxico saudita.

Nesta sua fase de lua de mel com a Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo tem ao dispôr uma espécie de lâmpada de Aladino institucional para satisfazer tudo o que a sua vontade quiser. A palavra que mais ele ouve, como petróleo para os seus ouvidos, já sabemos qual é: "SIIIIIIIIMMMMM"!

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

