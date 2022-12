Adeus ao único tricampeão mundial da história com uma série de histórias na primeira pessoa.

Desporto 13 min.

1940-2022

Pelé, o Rei das memórias

Rui Miguel Tovar Adeus ao único tricampeão mundial da história com uma série de histórias na primeira pessoa.

“Pouco antes de eu vir ao mundo, houve uma outra chegada a Três Corações: a da electricidade. Para comemorar esse grande progresso nas nossas vidas, o meu pai Dondinho resolveu chamar-me de Edson – sem i – em homenagem a Thomas Edison, o inventor da lâmpada eléctrica. Mas, na minha certidão de nascimento, o meu nome aparece como Edison, com i, um erro que permanece até hoje”.

“O meu pai era um bom jogador. Era atacante, um jogador alto – quase um metro e oitenta – e bom cabeceador. Normalmente, essa característica era identificada com os jogadores ingleses, mas naquela época o Brasil tinha um atleta chamado Baltazar que marcava golos impressionantes de cabeça. Todo o mundo dizia que o meu pai era o Baltazar do interior”.

“Contaram-me que o meu pai chegou a fazer cinco golos de cabeça na mesma partida. Eu era demasiado novo para me lembrar, mas, quando atingi a marca dos mil golos, alguns jornalistas começaram a pesquisar essa informação e chegou-se à conclusão que era verdadeira. Eles até escreveram que era o único recorde de golos que não pertencia ao Pelé, pertencia ao seu próprio pai. Só Deus pode explicar uma coisa dessas”.

Morreu Pelé, um dos nomes maiores do futebol O antigo futebolista estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo há várias semanas.

“Zoca, Maria Lúcia e eu, os três irmãos, andávamos sempre descalços e usávamos roupas em segunda mão. A casa era pequena e superlotada, com goteiras no tecto. Sem uma fonte de renda constante, lembro-me que as refeições eram várias vezes pão com uma fatia de banana. Nunca ficámos sem comida e aprendi que o medo da vida é o maior medo que existe”.

“Na escola, sempre fui um tagarela e, claro, um problema. Lembro-me bem da minha primeira professora, a dona Cida. Não permitia discussões e era muito severa, intolerante com o menor desvio de comportamento. O castigo para mim era sempre o mesmo: ajoelhar-me sobre um punhado de feijões, duros como pedregulhos. Talvez isso tenha ajudado a fortalecer os meus joelhos para o trabalho que eles tinham pela frente”.

“Queria ser aviador. Por isso, passava os dias no Astro Club para ver os aviões e planadores a fazer manobras. Queria desesperadamente ser aviador, parecia um jeito incrivelmente romântico de ganhar a vida – de viver. Lembro-me de ter esta conversa com o meu pai e de ele até considerar bastante razoável o meu projecto. Imaginava que ele fosse descartar a ideia, mas não. E, astutamente, disse-me que tinha de estudar muito para chegar a esse objectivo. Foi a primeira vez que me trataram como homem”.

“Apareceu o Santos e fui, acompanhado por Waldermar de Brito e o meu pai, primeiro de comboio, depois de autocarro. A primeira lição do Waldemar foi que continuasse a ser o mesmo dentro de campo, que não me impressionasse com os astros. A segunda lição foi sobre a imprensa. ‘Veja bem, uma coisa muito importante: você não vai ler jornais e não vai ouvir rádio. Principalmente antes do jogo. Nunca leia as gazetas desportivas nem ouça o rádio’ E a verdade é que ao longo da minha carreira, e mesmo depois, jamais dei muita bola para a imprensa”.

“Só fumei uma vez, ainda em Bauru, numa rodinha com amigos, a 50 metros de casa. O meu pai passoiu no meio de nós e eu pensei que ele não me tivesse visto. Estava enganado. Quando cheguei a casa, a nossa conversa foi bem simples:

- Você estava a fumar.

- Sim. Foi só para experimentar.

- E qual foi o gosto do fumo?

- Não sei, não cheguei a puxar assim tanto.

- Você tem talento para o futebol. Pode até virar um craque, mas não vai fazer sucesso nessa profissão se fumar ou beber. O seu corpo não vai aguentar. E tem outra coisa [deu-me dinheiro para mão]: se você quer fumar, deve fumar os seus cigarros e não o dos outros’.

Estou absolutamente convencido de que o gesto do meu pai e as palavras salvaram-me. Se tivesse levado uma surra, provavelmente teria fumado o segundo cigarro. E o terceiro, e o quarto, e por aí fora”.

“Quando cheguei a Santos, a primeira coisa que fiz foi ver o mar e caminhar na praia. Quando pisei a praia, baixei-me para sentir a areia com as mãos e provei a água. A minha professora sempre me disse que era salgada – e estava certa, embora eu duvidasse dela naquela época”.

“Os primeiros golos a valer foram no dia 7 Setembro 1956, aniversário da independência do Brasil. Tudo parecia muito adequado. Foi no Maracanã, um campo muito maior que o da Vila Belmiro. Foi um combinado Vasco-Santos contra o Belenenses, de Portugal. O estádio estava lotado e entrámos debaixo de fogo de artifício, uma atmosfera fantástica. Marquei três golos. No primeiro, recebi a bola na área cercado por três homens e consegui mandá-la com violência para as redes. No segundo, driblei a defesa e dei um toquezinho por cima do guarda-redes, que vinha mergulhando. E o último foi uma bomba fora da área. Três golos muito diferentes e acho que mostrei a todo o mundo do que era capaz”.

“O nosso hotel para o Mundial-58 era muito confortável, luxuoso até. A maioria dos pratos era à base de peixe e comemos as legítimas sardinhas portuguesas. Sentíamos era a falta do arroz. Quando os organizadores descobriram um saco de arroz em Gotemburgo, começámos a comer sempre arroz com peixe e, às vezes, carne”.

“Como estava lesionado, não joguei os dois primeiros jogos, com Áustria e Inglaterra. Ao terceiro, com a URSS, fui dado como apto pelo médico. O seleccionador Feola ia utilizar-me, só que o psicólogo da selecção advertiu-o e disse-lhe que eu era ‘obviamente infantil’, de acordo com os testes realizados durante o estágio. Também deu o mesmo parecer ao Garrincha. Felizmente, para mim e para o Garrincha, o Feola sempre preferiu os seus instintos aos conselhos dos especialistas. Limitou-se a balançar a cabeça e disse: ‘Vocês podem estar certos, o problema é que você não entende de futebol. Se o joelho do Pelé está bom, ele vai jogar’”.

“O melhor jogador brasileiro no Mundial-58 foi o Didi. Era o nosso mestre, cuidava bem de nós todos, sobretudo de mim e do Garrincha, os mais novos e inexperientes. A meio de nós, ele passava por nós e dizia-nos ‘preste atenção onde vai jogar essa bola’. Às vezes, ele fingia que ia passar a bola para um lado e, de repente, passava para o outro. Aquilo confundia-nos e ele xingava-nos: ‘seus idiotas, estou tentado confundir o time deles’”.

“Durante o Mundial-58, observei uma coisa curiosa em relação às outras selecções: só havia brancos. Achei aquilo muito estranho. Lembro-me de perguntar aos meus companheiros: ‘será que só existe preto no Brasil?’”.

“A festa dos campeões mundiais em 1958 foi demais. Em Bauru, fui recebido pelo prefeito Nicola Avalone Jr. Nunca tinha visto tanta gente nas ruas. Recebi todo o tipo de presentes, entre medalhas, beijos, taças, troféus. Pelo canto do olho, deu para perceber um pedaço enorme de lona a embrulhar qualquer coisa. Pareceu-me um carro. Ainda não tinha carta, mas imaginei logo um conversível para dirigir para cima e para baixo na rua da praia em Santos. Puxaram a lona e o meu queixo caiu – de desapontamento. Era uma pequena Romisetta, um carrinho barulhento de três rodas, muito popular na época. Santos? Nem dava nem para dirigir para lá naquilo. Fiquei grato, claro. Um carro é um carro, mesmo com três rodas”.

“Mal fui campeão mundial, entrei no exército. Ainda tentei escapar e, para tal, falei com dois dirigentes militares que pertenciam aos quadros do Santos. ‘Você ficou louco? Como vamos dizer que você tem pulmões fracos ou uma perna defeituosa? Você acabou de vencer uma Copa do Mundo. O país inteiro sabe que você é o exemplo ideal de saúde pura. Entrei no exército e representei a selecção brasileira militar”.

“Na ressaca do Mundial-58, saíram dois livros sobre mim e estrelei num filme chamado ‘Eu Sou Pelé’. Era um produto em demanda constante, tanto no Brasil como na Europa. O Inter interessou-se por mim, a troco de 40 milhões de cruzeiros. Não estava interessado nem o Santos. Depois foi a Juventus, em Turim, durante o torneio Itália 61, que o Santos conquistou. O presidente Umberto Agnelli convidou-nos para almoçar. Fui eu, o dr. Athiê Jorge Couty, presidente do Santos, e mais umas quantas pessoas. Lá para o final da refeição, o Agnelli perguntou ‘Você estaria interessado em negociar a transferência do Pelé para a Juventus?’ Athiê quase engasgou e respondeu ‘nós não negociamos o Pelé, seria caro demais...’ Agnelli interrompeu-o: ‘Que tal um milhão de dólares para começo de conversa?’ A mesa estava silenciosa e o Agnelli rematou: ‘Ah, o dia está lindo, o céu está tão azul; não vamos estragar tudo a falar de dinheiro’ A verdade é que a Juventus até subiu a parada mas nunca chegou a formalizar a oferta”.

“No Mundial-62, no Chile, experimentei uma experiência pouca vista ainda hoje nos relvados por esse mundo fora. No segundo jogo da fase de grupos, com a Checoslováquia, rematei uma bola à baliza e fiquei no chão. Puxei a perna contra o peito para tentar anular a dor, só que a dor não desaparecia. O Mário Américo saiu correndo disparado na minha direcção e cedo se deu conta da gravidade da lesão. Como ainda não havia substituições, tinha de jogar os restantes 70 minutos encostado a um canto, a fazer figura de corpo presente. Aí aconteceu uma coisa incrível: os checos não caíram em cima de mim, cada vez que tinha a bola em meu poder. Não me pressionavam nem tentavam roubar-me a bola, deixavam-me jogar à vontade, dentro das minhas capacidades. Nulas, ou quase. Esta é a própria definição de jogo limpo”.

“Ganhámos a Libertadores com 3-0 ao Boca Juniors em Buenos Aires. Marquei dois golos e, no final, os adeptos argentinos tiraram-me tudo, até os calções. Com a vitória, fomos jogar a Taça Intercontinental com o Benfica do óptimo Eusébio. Em vez de jogarmos no Vila Belmiro, escolhemos o Maracanã. Ganhámos 3-2. Quando chegámos a Lisboa, percebemos que o Benfica estava tão confiante na vitória que já se falava na venda de ingressos para um terceiro jogo, o de desempate. Eles mandaram fazer galhardetes a dizer ‘Benfica campeão do mundo’. Isso espicaçou-nos e acabámos por ter um dos melhores desempenhos da história do Santos. Foi, sem dúvida, a melhor partida da minha carreira. Chegámos ao 5-0, acabou 5-2”.

“O Mundial-66 foi o maior equívoco de sempre da selecção brasileira. Falo do meu tempo, claro. A nossa preparação foi tristemente insuficiente e a direcção do time era incompetente. A tomada de decisões era geralmente equivocada, sem sentido algum. E houve um choque cultura. Por exemplo, nós queríamos divertir-nos entre a burocracia dos treinos, mas os dirigentes não nos deixavam. Um dia, alguém nos disse que os Beatles adoravam futebol e queriam fazer um show em nossa homenagem. Fui falar com o Carlos Nascimento, um dos chefes da delegação. Como ele era mais velho que nós, falou: ‘O quê, aqueles garotos cabeludos? Olha, vocês, rapaz, estão aqui para jogar futebol, não para ouvir rock n’roll. Não vou permitir’ Saí dali furioso. Só conheci o John Lennon uns dez anos depois, em Nova Iorque. Estava a ter aulas de inglês na escola Berlitz, perto do Central Park. Na mesma escola, estava a Yoko Ono, namorada do John”.

“No jogo com Portugal, fizemos tudo errado. Pareciamos uns novatos. Machuquei o joelho na primeira parte e continuei para a segunda, porque ainda não havia substituições. Fui marcado com violência, mesmo quando a partida já estava mais que decidida, pelas mãos (e pés) de Morais, que não me poupou nem por um minuto dos seus chutos e tesouras. Fiquei chateado por falhar, por não jogar em Wembley. Nunca joguei lá. Nem um particular. E decidi que não queria jogar mais nenhum Mundial”.

“Como jogador do Cosmos, conheci um montão de gente famosa: Frank Sinatra, Mick Jagger, Rod Stewart, Woody Allen. A lista é interminável. Fui às festas do 18.º e 19.º aniversário de Michael Jackson e tive um retrato pintado por Andy Warhol. Uma vez, encontrei o Steven Spielberg num restaurante e ele disse-me: ‘Vou fazer um filme contigo a jogar futebol na Luz. Porque esse é o único lugar onde nunca jogaste’”.

“Numa outra vez, estava a chegar ao escritório da Warner, no Rockefeller Center, e provoquei uma enorme confusão. As pessoas queriam todas o meu autógrafo e gritavam o meu nome. Entrei no elevador com outro homem. ‘Incrível, ninguém me prestou a mínima atenção’ Quem disse isto foi o Robert Redford. Que se ria que nem um perdido”.

“Um dos personagens mais engraçados com quem convivi foi Best, George Best. Lembro-me de encontros casuais e de ele ficar sempre espantado comigo, porque não bebia. A verdade é que nunca toquei sequer numa caipirinha, a bebida mais famosa do Brasil. Não fumo, nem bebo. E o Best provocava-me: ‘Que tipo de rei és tu? Não bebes nem fumas.’”

“Um dos meus relacionamentos mais badalados foi com Maria da Graça Meneghel, a Xuxa. Conheci-a quando ela tinha 16 anos, numa sessão de fotos no Rio para a revista Manchete. Convidei-a para assistir a um show de música. Como era menor, falei primeiro com o pai. Convidei-a como amiga, mas ela acabou tornando-se mais do que isso. Ela classificava nosso relacionamento como ‘amizade colorida’. Eu costumava brincar que estava mais para preto e branco”.

“A melhor incursão no mundo da representação dramática foi, sem dúvida, no filme de John Huston, de 1981, ‘Fuga para a Vitória’. Interpretei o cabo Luis Fernández e rodei o filme com a mesma paixão do que participava nos jogos de verdade. O realizador costumava gritar: ‘Relaxe Pelé, é um filme. É para ficar contido dentro da cena, a emoção precisa ser controlada’. Aprendi muito com ele. E também aprendi que os ‘astros’ nem sempre trabalham democraticamente. Sylvestre Stallone, por exemplo, não permitia que alguém se sentasse na sua cadeira no set e corria o boato de que fazia questão que o seu personagem marcasse o golo da vitória. Considerando que ele fazia o papel de guarda-redes chamado Hatch, isso não deu muito certo, daí a cena do penálti defendido no último minuto”.

“De todos os jogos em que participei, nunca me esquecerei daquele Inglaterra-Brasil para o Mundial-70, em Guadalajara. Depois do apito final, esperei na fila para cumprimentar os jogadores da selecção inglesa. Tentei falar o pouco inglês que sabia. As palavras brotaram todas de uma vez. ‘Estou feliz, vocês jogaram bem, sim, boa sorte’. E troquei de camisola com o Bobby Moore. O problema é que, durante aquele jogo, alguns ladrões entraram no meu quarto de hotel na concentração e levaram as dez camisolas que tinha reservadas para o resto do Mundial. Chegámos a cogitar pedir ao Bobby que devolvesse a que eu lhe dera, para que eu tivesse o que vestir no jogo seguinte, com a Roménia. Felizmente, isso não foi necessário, mas as camisolas roubadas nunca mais apareceram”.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.