Pedro Resende abandona Rosport e poderá estar a caminho do Hamm Benfica

Álvaro Cruz Após ter sido anunciada a renovação de contrato com o Victoria Rosport, há uma semana, o treinador português decidiu deixar a equipa, ontem, após o triunfo contra o Hostert.

Pedro Resende surpreendeu tudo e todos com a sua decisão. Domingo, no final do encontro que o Rosport venceu em casa frente ao Hostert, por 2-0, o técnico luso comunicou aos jogadores e dirigentes a sua demissão com efeito imediato do cargo de treinador.

"A minha decisão já estava tomada desde quinta-feira", diz Resende ao Contacto. "Quando na quinta-feira perguntei ao presidente do clube se me garantia o lugar mesmo em caso de descida de divisão ele me disse que não, decidi que não ficava, apesar de os dirigentes terem comunicado à imprensa que eu iria continuar no clube", esclarece.

"Devo salientar, também, que o presidente foi a única pessoa que esteve sempre a meu lado, incondicionalmente, independentemente dos resultados. Quando algumas pessoas do clube me disseram que se eu não ganhasse saia porque é assim a vida de treinador, percebi que só podia tomar esta decisão", precisa.

A eliminação na Taça do Luxemburgo, quarta-feira, no dérbi frente ao Mertert-Wasserbillig, parece ter fragilizado a posição do treinador no seio do clube. No entanto, Pedro Resende garante que o resultado da taça não teve "qualquer influência" na sua decisão. "Podíamos ter ganho o jogo porque falhamos várias oportunidades. Perdemos, as pessoas não ficaram contentes, mas não foi por isso que decidi sair", vinca.



Com 21 pontos, o Rosport, ocupa o 10° lugar na classificação da Liga BGL, em igualdade pontual com Mondorf e Etzella, trio que possui mais três pontos que o Hostert, atual 'barragista'. Uma situação que o treinador classifica "normal", mas assegura que o Rosport tem potencial para garantir a permanência na Liga BGL: "O campeonato tem sido muito competitivo. Quer na luta pelo título, como na 'guerra' pela permanência". "Sei que os jogadores vão fazer tudo para que a equipa fique na Liga BGL. Seria um prémio justo pela entrega que têm tido ao longo da época", diz.

Sobre o seu futuro, foi peremptório: "Fui contactado por outros clubes. Vou analisar as propostas e tomar a melhor decisão. Estava satisfeito em Rosport e durante a época recusei alguns convites, mas depois da resposta que recebi por parte dos dirigentes do Rosport recentemente, não podia continuar", conclui.



Pedro Resende poderá estar a caminho do Hamm Benfica, clube pelo qual já tinha sido abordado anteriormente.



