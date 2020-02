A procura de bilhetes para o Euro2020 de futebol, que decorrerá em 12 países, alcançou um número recorde superior a 28 milhões de pedidos e duplicou a da edição de 2016, foi hoje divulgado pela UEFA.

Pedidos de bilhetes para o Euro2020 ascendem a mais de 28 milhões e duplicam 2016

A procura de bilhetes para o Euro2020 de futebol, que decorrerá em 12 países, alcançou um número recorde superior a 28 milhões de pedidos e duplicou a da edição de 2016, foi hoje divulgado pela UEFA.

Na fase de vendas aberta aos adeptos das seleções qualificadas em dezembro de 2019 para o Euro2020, a decorrer de 12 de junho a 12 de julho, foram pedidos 8.977.427 bilhetes, o que é mais de três vezes o número de ingressos solicitados durante a mesma fase para o Euro2016, em França.



Após as vendas públicas bem-sucedidas no verão de 2019, quando a UEFA registou 19,3 milhões de pedidos de ingressos, houve um total, sem precedentes, de aproximadamente 28,3 milhões de solicitações para 2,5 milhões de bilhetes disponíveis.

A UEFA refere que o número de ingressos solicitados para o Euro2020 é o dobro do total dos pedidos para o Euro2016, o que atesta “o nível de interesse sem precedentes que a prova está a despertar”, com “a maior procura de bilhetes de todos os tempos”.

Os lugares mais baratos foram os mais procurados, correspondendo a mais de metade dos ingressos colocados à venda, com o valor de 30 euros por ingresso, para a fase de grupos em Baku, Bucareste e Budapeste, e 50 euros nas outras cidades-sede.

“Estes números impressionantes são uma prova clara de que os adeptos estão a responder com entusiasmo ao primeiro torneio realizado em toda a Europa, que contará com 12 países anfitriões e permitirá a oito cidades a estreia num evento do género”, refere a UEFA.

A final do Euro2020, prevista para decorrer em 12 de julho, no Estádio Wembley, em Londres, registou mais de 714 mil pedidos de ingressos, o que corresponde a quase oito vezes a capacidade do recinto.

Da mesma forma, a partida entre a França e a Alemanha, ambas no Grupo F com Portugal, que será realizada em Munique, em 16 de junho, atraiu mais de 710 mil pedidos de ingressos.

Além dos 12 países anfitriões do Euro2020, em que Portugal defenderá o título conquistado em França, houve uma forte procura de ingressos de adeptos residentes nos países vizinhos, nomeadamente Finlândia, Áustria, França e Polónia.

De acordo com os números divulgados hoje pela UEFA, 64% dos pedidos de ingressos vieram de adeptos residentes nos países anfitriões, pelo que esta edição da prova fica já marcada pelo facto de ser a que mais regista a participação do público local.

A próxima venda de ingressos decorrerá em abril, para adeptos das equipas que se qualificarem através dos jogos dos ‘play-off’. Os ingressos restantes para qualquer uma das partidas serão vendidos, por ordem de chegada, mais perto do torneio.

Os adeptos que desejarem revender os seus ingressos poderão recorrer à plataforma oficial da UEFA, que será lançada no final de fevereiro. Se os bilhetes forem vendidos, o comprador original receberá o seu dinheiro de volta.