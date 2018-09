Paulo Gonçalves sai do Benfica

SAD revelou, através de comunicado, a saída do assessor jurídico para que este se dedique "à sua defesa num processo judicial". Gonçalves está acusado de 79 crimes no âmbito do processo E-Toupeira.

A SAD do Benfica anunciou, através de comunicado, ter celebrado um acordo para a saída do assessor jurídico Paulo Gonçalves que está acusado de 79 crimes no âmbito do processo E-Toupeira, caso em que a SAD é acusada de três dezenas de crimes.

No documento pode ler-se que, "na base da proposta de Paulo Gonçalves estão razões de natureza pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial, em nada relacionado com o exercício de funções que lhe estavam confiadas" na SAD.

A entidade benfiquista termina o comunicado com um agradecimento pelo desempenho de Gonçalves "ao longo de 12 épocas desportivas".





