As duas equipas jogam este domingo para o campeonato francês e recordamos uma figura ímpar do seu jet-set.

Desporto 4 min.

Histórias da Bola

Pauleta, o herói de PSG e Bordéus

Rui Miguel Tovar As duas equipas jogam este domingo para o campeonato francês e recordamos uma figura ímpar do seu jet-set.

Admito-o sem rodeios: Quaresma é o meu jogador favorito a falar à comunicação social. É descontraído na maneira de ser e é desprendido nas palavras, sem nunca largar o sorriso traquinas de quem se sente à vontade sentado numa cadeira à frente de uma série de jornalistas.

Admito-o sem rodeios, parte 2: Pauleta é o meu jogador preferido da selecção nacional em carácter e capacidade de superação. Não há ninguém com uma carreira como a dele. Podemos falar de Eusébio. É válido, óbvio, mas Eusébio chega a um Benfica campeão europeu e integra-se às mil maravilhas. Podemos falar de Ronaldo. É válido, claro que sim, mas Ronaldo chega ao Sporting aos 12 anos e é protegido por Aurélio Pereira, que já fora o pai futebolístico de Futre e Figo, só para citar Bolas de Prata e Ouro. Podemos falar de uma mão cheia de craques vindos de zonas remotas do país, como Simão Sabrosa. Podemos, sim. Mesmo assim, o meu voto é para Pauleta.

Eu explico em 3, 2, 1. Um arquipélago, nove ilhas: Corvo, Flores, Faial, Graciosa, Pico, São Jorge, Terceira, Santa Maria e São Miguel. Um arquipélago, nove pessoas: Antero de Quental, Tom Hanks, Anthímio de Azevedo, Nelly Furtado, Manuel de Arriaga, Curry Cabral, Vitorino Nemésio, Lília Cabral, Pauleta. Para início de conversa, eis os Açores. Tom Hanks? Sim senhor, o único ator do pós-guerra a ganhar dois Óscares de melhor ator em anos seguidos (Filadélfia em 1994 e Forrest Gump em 1995) tem uma costela açoriana, através do bisavô. Nelly Furtado? Sim senhora, a vencedora da Grammy pop feminino (2002) é filha de açorianos. Lília Cabral? Ah pois é, a atriz brasileira é filha de uma açoriana. Curry Cabral? Claaaaaro, natural da Horta. Tal como Manuel de Arriaga, o primeiro presidente da República portuguesa.

E o Pedro Miguel Carreiro Resendes. Quem? Pauleta, o grande Pauleta. Melhor marcador da Taça de Portugal 1994 pelo Operário (oito golos em cinco jogos), melhor marcador da 2.ª divisão espanhola 1997 pelo Salamanca (19 golos), melhor marcador da 1.ª divisão francesa 2002 pelo Bordéus mais 2006 e 2007 pelo PSG. A palavra melhor marcador está-lhe no sangue. Golos, golos e mais golos. Na selecção é um ver-se-te-avias memorável, ao ponto (vejam lá bem) de superar Eusébio. Acaba a carreira em Maio 2008 e reata-a por intensos 90 minutos em Setembro 2010 como capitão do São Roque para acumular dois golos mais uma assistência na vitória sobre o União de Nordeste por 3-2. Há mais, é o primeiro português a marcar um hat-trick em Mundiais (Polónia, 2002). Ei-lo, o primeiro português a marcar em dois Mundiais (2002 e 2006). Um jogador único, um homem singular. De bom coração. Gente boa, fina. Que nunca joga na 1.ª divisão. Nunca. Aqui está um espécime raro.

Está tudo dito? Nem por sombras. A vida e obra de Pauleta é um verdadeiro achado, digno de um filme. Estamos a falar de um pré-revolucionário (28 Abril 1973), nascido nos Açores. Quer dizer, naqueles loucos anos 70, o arquipélago dos Açores está tão longe de Portugal como URSS ou EUA. Há todo um Atlântico pelo meio, quase quase impenetrável. Pauleta supera adversidades mil até chegar ao topo. Sempre agarrado à bola. Aos 14 anos, marca sete golos num torneio inter-associações e, um ano depois, é convocado para a selecção nacional pela dupla Carlos Queiroz-Nelo Vingada. O Benfica interessa-se logo pela novidade e chama-o. Pauleta vive 15 dias no Lar do Benfica e chora todos os dias com saudades dos Açores, da mãe, do pai, da família. Regressa então aos Açores e é campeão regional em juvenis pelo Santa Clara, um título que lhe confere o direito de jogar a fase final do Nacional. Marca um golo ao Porto e vai para o Porto, cidade e clube.

O problema é a concorrência. No ataque, Inácio (esse mesmo, o Augusto) junta Toni mais Miguel Bruno. Nada de Pauleta, é suplente. No segundo ano, Inácio sugere-lhe um empréstimo entre Maia e Varzim. Nem uma coisa nem outra, Pauleta volta aos Açores. É a segunda decepção continental da (curta) carreira de Pauleta, a primeira mais sentimental, a segunda puramente desportiva. E agora? Pauleta (re)flecte e insiste. Primeiro Santa Clara, depois Operário, a seguir Estoril, pela mão de Carlos Manuel. Na Amoreira, o avançado junta-se a Cavaco e ainda hoje essa dupla é falada em todo o Portugal. Falha o salto para o Belenenses e é desviado para o Salamanca, na 2.ª divisão espanhola. Faz-se goleador por excelência, marca dois golos ao Barcelona em Camp Nou e mais um ao Real Madrid. Transfere-se para o Desportivo e é campeão da 1.ª divisão em 2000.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Calma, isto não é nada. Pauleta tem 27 anos de idade e o melhor ainda está por acontecer. E o melhor é simplesmente isto: 200 golos em 341 jogos entre Bordéus (2000-03) e PSG (2003-08). Pelo meio, bate o recorde de Eusébio. Imagine-se só um homem sem qualquer experiência de 1.ª divisão portuguesa, com estreia na selecção aos 24 anos e só com 19 golos na ternura dos 30. Daí para a frente, marca qualquer coisa como 28 golos. Ao todo, 47. Então, é ou não é Pauleta o melhor? É, não é? Pois, bem me parecia.



(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.