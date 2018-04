Paul Lopes é o novo presidente do RM Hamm Benfica, sucedendo a Nico Zinsmeister que esteve à frente dos destinos do clube durante duas décadas.

Paul Lopes é o novo presidente do RM Hamm Benfica

Paul Lopes é o novo presidente do RM Hamm Benfica, sucedendo a Nico Zinsmeister que esteve à frente dos destinos do clube durante duas décadas.

O novo responsável máximo dos encarnados do Cents foi eleito em Assembleia Geral realizada a 30 de março, na sede do clube, na capital, com 20 votos a favor, 3 contra e apenas uma abstenção.

Paul Lopes disse ao Contacto que se sente “bastante motivado” para dar o melhor em prol do clube do qual faz parte há vários anos: “Estou empenhado em trabalhar para engrandecer o RM Hamm Benfica, juntamente com os meus colegas de direção, nos quais deposito a minha total confiança. É importante redinamizar a forma de trabalhar, dando continuidade a muitas das coisas boas que já estão em funcionamento, mas tentando, também, encontrar soluções para alguns problemas que existem. Todos somos poucos para ajudar o clube e encontrar a melhor fórmula para o fazer”, reforçou.

A manutenção da equipa de futebol na Liga BGL e o trabalho com os jovens do clube são algumas das prioridades do mandato de Paul Lopes. O dirigente será oficialmente empossado no cargo a 24 de abril, antes do jogo de campeonato da 22a jornada no qual o RM Hamm Benfica recebe o Progrès Niederkorn.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.