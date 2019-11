Passar o relvado do Josy Barthel a pano? Sim, foi o que aconteceu hoje.

Depois de ter sido substituído no início da semana, a solução encontrada para melhorar o relvado foi pôr várias pessoas com coletes da Câmara do Luxemburgo a retirar o excesso de água do campo com panos e a torcê-los para dentro de baldes.

É, no mímino surpreendente e já está a causar sensação nas redes sociais. O estado do relvado do estádio Josy Barthel tem sido notícia pelos piores motivos e Cristiano Ronaldo até o comparou a um campo de batatas. Depois de ter sido substituído no início da semana, a solução encontrada para melhorar o relvado foi pôr várias pessoas com coletes da Câmara do Luxemburgo a retirar o excesso de água do campo com panos e a torcê-los para dentro de baldes.

Isto para que tudo estivesse a postos para o jogo entre o F91 Dudelange e o Apoel Nicósia, para a Liga Europa.

O momento foi filmado e o vídeo publicado na página do Missioun Grottekick no Facebook às 16h. Veja as imagens que já são virais.