O italiano Andra Pasqualon, da equipa Wanty venceu a etapa de hoje da Volta ao Luxemburgo entre Eschweiler e Differdange.

Pasqualon vence segunda etapa da Volta ao Luxemburgo

Enquanto Andra Pasqualon é o camisola amarela, Pit Leyder veste a camisola branca [disputada entre ciclistas com menos de 26 anos].

Esta é a segunda vitória de Pasqualon, já que ontem, sexta-feira, também foi o primeiro a chegar à meta, numa etapa que terminou em Schifflange. Assim, o italiano veste a camisola amarela e a cor-de rosa.

A 78a edição do Skoda Tour termina amanhã com uma etapa de 176 km entre Mersch e a cidade do Luxemburgo.













