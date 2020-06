Pressões do presidente da Federação, Paul Philipp, estão na origem da decisão, diz comunicado da liga.

Pascal Wagner demite-se da presidência da LFL

O presidente da LFL (Lëtzebojer Football Ligue), Pascal Wagner, demitiu-se do cargo.

De acordo com o comunicado de imprensa do organismo, a decisão foi tomada "na sequência de pressões contra o seu clube (Titus Petange) por parte do presidente da FLF [Federação Luxemburguesa de Futebol]", Paul Philipp, e de uma grande pressão sobre os outros clubes, como o "Fola Esch, Progrès Niederkorn e FC Differdange 03".

"O objectivo desta pressão é fazer com que os clubes da LFL renunciem à sua ameaça de boicote no âmbito do o novo regime do campeonato decidido unilateralmente pela FLF para as épocas de 2020/21 e 2021/22 e demonstrar uma vez mais a atitude autoritária e insensível a qualquer discussão, por parte do presidente da FLF", acusa o comunicado.

O texto acrescenta que para preservar o interesse do seu clube, Pascal Wagner optou por renunciou ao seu cargo, tendo a LFL agendado para esta segunda-feira, 8 de junho, uma reunião de emergência dos seus membros para determinar os passos a seguir após esta demissão, e também em relação à FLF e ao seu presidente, cuja a atitude a Liga classifica de "escandalosa e insuportável".

