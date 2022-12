Serão vendidos quase três milhões de bilhetes durante esta primeira fase de venda.

Paris2024. Já abriu a bilheteira para os Jogos Olímpicos

A venda de bilhetes para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 foi oficialmente lançada na quinta-feira, com as primeiras inscrições para o sorteio que permitirá a escolha de packs de três sessões olímpicas a partir de 15 de fevereiro de 2023.

Disponível desde o final da manhã de quinta-feira, o site tickets.paris2024.org registou quase de imediato os primeiros candidatos aos preciosos bilhetes.

Interpelados pela AFP, os organizadores não quiseram divulgar o número de inscrições já feitas.

No total, serão vendidos quase três milhões de bilhetes durante esta primeira fase de venda. Há 10 milhões disponíveis para os Jogos Olímpicos, sendo que 3,4 milhões são para as provas paralímpicas.

Aqueles que forem contemplados pelo sorteio, que encerrará a 31 de janeiro de 2023, receberão uma carta informando-os do seu período de compra, agendado de 15 de fevereiro a 15 de março.

Venda de bilhetes decorre até ao final de 2023

Os membros do Clube Paris 2024 - quase um milhão de momento, segundo os organizadores - poderão beneficiar dos primeiros quatro dias para escolherem os seus bilhetes, de 15 a 18 de fevereiro. Todos os candidatos selecionados terão uma janela de 48 horas para reunir os seus packs de três sessões olímpicas para todos os desportos, excepto para o surf no Taiti, que não tem bilheteira. Há um limite de seis bilhetes por sessão e um máximo de 30 bilhetes.

Cerca de 80% das sessões estarão abertas para venda, sendo os restantes 20% constituídos por bilhetes para finais de alta procura (basquetebol, 100m no atletismo, etc.). O sistema de bilhética será inteiramente digital para evitar ao máximo a fraude.

Para aqueles que não forem sorteados, uma segunda fase de vendas, desta vez para bilhetes individuais, terá início em maio de 2023, novamente com um sorteio. Durante esta segunda fase, os bilhetes para as cerimónias de abertura e encerramento estarão também disponíveis para compra. E finalmente, no final de 2023, haverá uma última oportunidade para tentar chegar aos recintos olímpicos, com uma fase final de venda à unidade.

