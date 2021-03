O técnico de 47 anos saiu após acordo com o clube que treinava desde 2019.

Paolo Amodio já não é treinador do Differdange

A experiência do treinador luxemburguês Paolo Amodio no FC Differdange terminou depois de um entendimento entre as duas partes. Numa breve declaração, o clube anunciou a decisão: "Decidimos, de mútuo acordo, separar-nos do nosso treinador".

No domingo, o clube de Differdange perdeu por duas bolas a uma em casa com o Mondorf-les-Bains, que se encontra na 13ª posição.

Atualmente em quarto lugar na tabela classificativa da Liga BGL, o FC Differdange agradeceu ao treinador "pelo excelente trabalho desde que assumiu o comando da equipa em março de 2019", substituindo Arno Bonvini.

Mas a história de Paolo Amodio no clube começou em 2005 quando integrou o plantel da equipa principal como jogador profissional até 2009. Entre 2011 e 2012, regressou para treinar o FC Differdange.

