Pai com filha ao colo é insultado no estádio do Estoril. Governo vai agir

Lusa Um adepto portista com a filha ao colo foi insultado por um grupo de adeptos adversários no jogo Estoril Praia-FC Porto. Pai e filha a chorar tiveram de deixar a bancada.

Uma semana depois de uma criança de 10 anos ter sido obrigada a despir a camisola do Benfica para assistir ao jogo Famalicão-Benfica, em Famalicão, causando uma revolta geral, outro episódio negro de intolerância ocorreu, no sábado, no estádio do Estoril.

O incidente ocorreu durante o jogo do Estoril Praia e FC Porto, durante o qual um homem, com uma criança pequena ao colo, ambos com camisolas do FC Porto vestidas, são insultados e, alegadamente, cuspidos por adeptos do Estoril, situação que obrigou o referido adepto portista a afastar-se do lugar em que se encontrava sentado na bancada. O episódio filmado está a correr as redes sociais gerando nova revolta e com o Governo a prometer que irá tomar medidas.



“O choro de uma criança, apavorada, agarrada aos braços do seu pai, num estádio de futebol, deveria ser suficiente para nos fazer… parar!!!”, escreveu Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na rede social Facebook. Este responsável afirma “repudiar, de forma firme e convicta, todos os atos que configurem atentados a todos quantos constroem o espetáculo que deve ser o futebol”, e em que se pretende “fazer regressar as famílias aos palcos desportivos”.

Também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto condenou o sucedido no Estoril numa mensagem na sua conta do Twitter onde garante que “a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto agirá contra o comportamento dos adeptos em causa. Continuaremos a lutar implacavelmente”.

"Vítimas de intolerância"

“Esta criança e o pai foram vítimas de intolerância inaceitável por parte de um grupo de adeptos da equipa adversária. Este tipo de incidentes não pode ter lugar nos nossos estádios. Como também não podemos aceitar as tentativas de normalização da intolerância no desporto”, reagiu João Paulo Correia.

Esta foi a segunda vez no espaço de uma semana que tanto o secretário de Estado da Juventude e do Desporto como o presidente da LPFP lamentam incidentes ocorridos com adeptos em estádios da I Liga.



Há precisamente uma semana, uma criança foi obrigada a despir uma camisola do Benfica no estádio do Famalicão, por se encontrar, juntamente com o pai, numa bancada com maioria de adeptos locais.

No sábado, o jogo do Estoril Praia- FC Porto terminou empatado 1-1, ficando manchado pelo incidente nas bancadas.

