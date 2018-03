Foi o primeiro desaire dos portistas na Liga, depois de uma grande penalidade desperdiçada.

Paços de Ferreira derrota FC Porto

O Paços de Ferreira causou a principal surpresa da jornada 26 da Liga portuguesa de futebol ao aplicar a primeira derrota ao FC Porto por 1-0. Os portistas continuam na frente do campeonato, mas viram reduzida para dois pontos (67 contra 65) a vantagem sobre o Benfica.

Num jogo arbitrado por Bruno Paixão e assinalado por chuva torrencial, os pacenses, que vinham de cinco derrotas consecutivas, foram sempre muito agressivos, pressionando a equipa de Sérgio Conceição que foi acumulando erros. Aos 35 minutos, num lance de insistência, a bola chegou a Miguel Vieira e este desviou para a vantagem do Paços.

O FC Porto reagiu e Aboubakar desperdiçou duas ocasiões para igualar antes do intervalo.

No segundo tempo, o FC Porto aumentou a intensidade da pressão, passou a exercer maior superioridade e, aos 66 minutos, beneficiou de uma grande penalidade por falta de Rui Correia sobre Felipe. Porém, o guarda-redes Mário Felgueiras impôs-se a Brahimi e defendeu o remate do internacional argelino.

Os portistas perderam o controlo emocional com o penalty falhado, não voltaram a ser tão perigosos como até ali e, já no final do encontro, o guardião suplente José Sá recebeu mesmo ordem de expulsão. Pelo terceiro ano seguido, o FC Porto não venceu em Paços de Ferreira.



Hoje, o Desportivo de Chaves-Sporting encerra a jornada (19h00)..



