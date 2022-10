Pablo Mari, futebolista do Monza, clube do luso-luxemburguês Dany Mota e que já foi campeão pelo Flamengo, de Jorge Jesus, foi um dos cinco feridos no esfaqueamento no supermercado que fez uma vítima mortal.

Momentos de terror

Pablo Mari. Colega de Dany Mota é uma das vítimas do ataque em Milão

O espanhol Pablo Mari, de 29 anos, jogador do Monza, estava às compras com a mulher e o filho, de quatro anos, quando foi esfaqueado nas costas durante o ataque de um homem no supermercado do centro comercial Assago, em Milão, ontem à tarde, do qual resultou um morto e cinco feridos.



Pablo Mari, colega do luso-luxemburguês Dany Mota, no clube AC Monza, da série A, estava no lugar errado à hora errada, quando o atacante, um suspeito de de 46 anos, com perturbações mentais, pegou numa faca no supermercado e atacou aleatoriamente os clientes. De imediato, foi acionado o “código vermelho” e o jogador foi transportado de helicóptero para o hospital de Niguarda, em Milão.

“Ele tem um golpe bastante profundo nas costas, mas não está em perigo de vida”, contou Adriano Galliani, presidente do Monza ao jornal italiano Corriere della Sera, que esteve no hospital enquanto Pablo Mari estava no bloco operatório. “Nenhum órgão vital foi afetado, claro que os músculos ficaram feridos, mas Pablo deve recuperar”, especificou contando que a facada foi muito próxima do pulmão. Já antes, Galliani tinha falado com o jogador por telefone que lhe descreveu os momentos de terror.

Companheiros chocados

“Eu tive sorte. Vi uma pessoa morrer à minha frente. Eu estava com o carrinho com meu bebé e senti uma dor horrível nas costas. Depois o homem esfaqueou outra pessoa na garganta. Vi uma pessoa morrer à minha frente”, contou Pablo Mari ao presidente segundo o jornal Gazzetta Dello Sport.

O futebolista, emprestado pelo Arsenal ao Monza ficou também com um “ferimento na boca resultante da luta com o atacante”. Pablo Mari continua internado e será esta manhã operado para tratar as lesões musculares.

O espanhol Pablo Mari é companheiro de equipa de Dany Mota no AC Monza. Os companheiros estão em choque com o sucedido.

Os companheiros de equipa, muito abalados quiseram deslocar-se ao hospital para dar força ao colega mas o presidente do Monza dissuadiu-os para evitar aglomerações Apenas ele e o treinador estiveram no hospital em nome de todos os jogadores e do clube de Sílvio Berlusconi.

“Caro Pablo, estamos todos aqui ao teu lado e da tua família, amamos-te, continua a lutar como sabes, és um guerreiro e vais ficar bem em breve”, escreveu Adriano Galliani nas redes sociais do AC Monza.

Recorde-se que Pablo Mari jogou no Flamengo sob os comandos de Jorge Jesus, tendo sido campeão do Brasileirão e da Taça Libertadores, em 2019.

O suspeito do ataque que causou a morte de uma pessoa e feriu outras cinco, entre eles o jogador, foi detido pela polícia no local que já descartou a probabilidade de um ataque terrorista. O suspeito terá tido um surto psicótico, avançam as autoridades.

