Ostapenko vence no Luxemburgo e ganha primeiro título em dois anos

A tenista da Letónia e a russa Maria Sharapova receberam o 'wild card' para jogar no torneio do Luxemburgo. A russa não compareceu, mas a letã veio e ganhou.

A letã Jelena Ostapenko venceu ontem o torneio de ténis do Luxemburgo, no pavilhão "La Coque", ao derrotar na final a alemã Julia Goerges, que defendia o título.

Campeã de Roland Garros em 2017, Ostapenko impôs-se em 60 minutos para alcançar o seu terceiro título no circuito WTA (Women’s Tennis Association), depois da vitória conseguida em Seul há dois anos.

Derrotada na final do torneio de Linz, na Áustria, na semana passada, pela norte-americana Coco Gauff, a jogadora de Riga vai subir ao 46.º posto do 'ranking', depois de ter caído para fora do 'top' 50 em julho.

Nos pares, a dupla norte-americana composta por Coco Gauff e Catherine Mcanlly venceu também ontem o torneio, frente à chilena Alexa Guarachi e à norte-americana Kaitlyn Christian.

