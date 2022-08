Em cinco participações dos três grandes no escalão máximo da UEFA, só duas jornadas inteiramente vitoriosas. Incrível, e verídico.

Desporto 5 min.

Histórias da Boal

Os três grandes na Liga dos Campeões

Rui Miguel Tovar Em cinco participações dos três grandes no escalão máximo da UEFA, só duas jornadas inteiramente vitoriosas. Incrível, e verídico.

FC Porto campeão, Sporting vice e, agora, Benfica. Os três da vida airada, os três grandes do futebol português juntam-se na fase de grupos da Liga dos Campeões 2022-23. O sorteio ganha ainda mais encanto.

Ou não. Um olhar mais atento deixa a malta de pé atrás. Em cinco participações dos três grandes no escalão máximo da UEFA, só duas jornadas inteiramente vitoriosas. Incrível, e verídico. A última experiência é em Novembro 2014. Na terça-feira, dia 4, o Benfica de Jorge Jesus espanta a crise europeia e derruba o Monaco de Leonardo Jardim por 1:0. O golo de Talisca perto do fim alegra a malta, embora o Benfica continue em último lugar do grupo, ainda com Zenit e Bayer. É assim o Benfica 2013-14, a equipa do campeonato é o Michel Vaillant, a da Liga dos Campeões o Mr. Magoo.

Atenção, muita atenção, o Monaco é a única equipa de toda a Liga dos Campeões 2013-14 sem golos sofridos. Aos 81 minutos, o bom do Ricardo Carvalho faz outro corte dos dele e é canto. Marca-o Gaitán, a bola é desviada por Derley (joga bem de costas o 9) e isola Talisca. Sem ninguém a incomodá-lo, o brasileiro encosta com naturalidade e categoria. É aquela base, i num instante tudo muda: 1-0, vitória, três pontos e um milhão de euros.

Na quarta-feira, dia 5, tanto Sporting como FC Porto imitam o Benfica e é uma festa inaudita. No José Alvalade, o onze do Sporting de Marco Silva mais parece um da época pré-Bosman, só com três estrangeiros: o francês Sarr, o brasileiro Jefferson e o argelino Slimani. Acredite, cinco dos seis golos dessa noite pertencem-lhes – o outro é de Nani. Acaba 4:2, porque o primeiro da série é de Slimani na própria baliza. O avançado acertaria na baliza certa, já nos descontos.

Tudo o que sempre quis saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar Histórias sobre o lado menos conhecido do jogador português. Por Rui Miguel Tovar.

Mais acima, no País Basco, o FC Porto de Julen Lopetegui dá conta do recado vs Athletic de Ernesto Valverde. E também graças a um argelino, Brahimi de seu nome. O homem joga muito e faz trinta por uma linha. É dele a assistência para o 0:1 de Jackson e é dele o 0:2. Antes desse festival, ainda antes do intervalo, Jackson falha um penálti. A vitória inequívoca garante a passagem aos 1/8 final, a duas jornadas do fim.

A primeira experiência de três vitórias portuguesas na mesma jornada da Liga dos Campeões é em Dezembro 2007, no adeus à fase de grupos. O Benfica dá o mote, mais uma vez. E fora da Luz. Bem longe, aliás. É em Donetsk, onde só interessam os três pontos para continuar na Europa, via Taça UEFA. O paraguaio Cardozo veste então a pele de herói como autor de um bis. Pelo meio, o italiano Lucarelli marca de penálti. Acaba 1:2, o Benfica festeja à grande e à portuguesa, no dia 4.

Na semana seguinte, nos dias 11 e 12, FC Porto e Sporting copiam o exemplo e saem da Liga dos Campeões de peito feito. O primeiro a entrar em acção é o FC Porto de Jesualdo Ferreira, no Dragão. O ambiente é animado, porque a equipa respira mais confiança que nunca, alicerçada no 1:0 vs Benfica na Luz, cortesia Quaresma – a famosa trivela, à entrada da área, após livrar-se da marcação de David Luiz com uma finta de corpo. O Besiktas nunca se entende em campo, apanha 2:0, golos de Lucho e Quaresma (por sinal, futuro jogador do Besiktas) e o FC Porto passa à fase seguinte

Passam-se 24 horas e o Sporting fecha o ciclo português em beleza, no José Alvalade, vs Dínamo Kiev. O terceiro lugar é uma realidade absoluta, tal a distância em relação ao segundo classificado (Roma) e a distância para o último (Dìnamo). A noite é tranquila, 3:0 com penálti de Polga, Moutinho e Liedson.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

E os três a perder ao mesmo tempo? Só uma vez, em 2017. Outubro, terceira jornada. Na terça-feira, em Leipzig, o Red Bull tira asas ao FC Porto de Sérgio Conceição. Ao intervalo, já há 3:2 e não mexe mais. Cinco golos em 45 minutos, três deles sofridos por José Sá, titular surpresa no lugar do espanhol Iker Casillas. É a primeira vitória europeia do Red Bull, onde joga o extremo português Bruma.

No dia seguinte, o Benfica de Rui Vitória perde em casa vs United de José Mourinho. O golo solitário da noite é de um guarda-redes, o belga Svilar. O livre de Rashford é inocente, sem perigo algum. Svilar agarra a bola, com estilo, e entra pela baliza dentro, sem style. É a quarta derrota seguida do Benfica na Liga dos Campeões, então um recorde – que se iria agravar na jornada seguinte, novamente com um autogolo de Svilar, em Old Trafford. Como se isso fosse pouco, o capitão Luisão perde as estribeiras e é expulso com duplo amarelo aos 90’+2 por entrar duro sobre McTominay.

Nesse mesmo dia, 18 Outubro, o Sporting de Jorge Jesus visita a Juventus à espreita do segundo lugar do grupo, atrás do Barcelona. O início é entusiasmante com um autogolo de Alex Sandro. Isolado por Bruno Fernandes, o extremo Gelson escapa-se a Alex Sandro e acerta em Buffon, só que o ressalto é fatal para o lateral brasileiro.

A Juventus, claro, empertiga-se e acampa no meio-campo. Ainda na primeira parte, 1:1 de Pjanic na sequência de um livre directo na linha da grande área, a castigar falta de Coates sobre Higuaín. Perto do fim, aos 84’, o croata Mandzukic salta com Jonathan e dá seguimento de cabeça a um belo cruzamento de Douglas. Está feita a reviravolta, a Juventus assume-se como vice do Barcelona.

E esta época, que tal? Façam lá o jeitinho e ganhem juntos uma vez ou outra.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.