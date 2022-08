Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Os sete momentos de Cristiano Ronaldo no Sporting

Capítulo 17. Os sete momentos no Sporting



Há dias, a nossa Ronaldice é sobre os melhores golos da sua carreira e até dividimos em sete, o seu número de (quase) sempre. Escrevem-se tratados e misturam-se elogios para avaliar os sete melhores golos pela selecção portuguesa e os sete melhores como emigrante de luxo. Então e o Sporting?

Calminha jé jé, é hoje o dia. Em vez dos sete melhores golos de Ronaldo pelo Sporting, optámos pelos sete melhores momentos porque é mais pessoal e menos conhecido do grande público. Vamos lá? Desde o primeiro jogo até ao último. Ou seja, desde 11 Outubro 1997 até 6 Agosto 2003. Nesses cinco anos, quase seis, a magia de Ronaldo atravessa picos de genialidade, já a ameaçar um estilo peculiar.

TORREENSE, 16 MAIO 1998

Acredite, é o único título de Ronaldo no Sporting. E nem é um título nacional, só regional. De Lisboa, claro. O objectivo é alcançado na sua primeira época, em 1997-98. O início é majestoso, com o registo inacreditável de seis golos em tão-só 27 minutos vs Olivais e Moscavide (16:0). É a segunda jornada da primeira fase do regional de Lisboa, escalão infantil A, no dia 26 Outubro 1997.

No jogo seguinte, hat-trick vs Ponte de Frielas (13:0). E, depois, o primeiro golo no dérbi vs Benfica, numa derrota por 3:1. Ali pelo meio, uma ausência por lesão. Sabe como? Ronaldo é chamado para a selecção de Lisboa sub12 e contrai uma dor no músculo por ter estado a treinar os guarda-redes durante mais de meia-hora com remates à baliza.

Mais à frente, a qualificação para a final fase, juntamente com Benfica, Belenenses, Torreense e Estoril. O Sporting é o campeão a duas jornadas do fim e, depois, acaba o torneio sem derrotas (9-1-0) mais 54:6 em golos. Desses 54, Ronaldo acumula 10. Na festa do título, em Torres Vedras, um golo no 6:0. E, sim, também marca vs Benfica, um fora (2:2) e outro em casa (4:0).

COVA DA PIEDADE, 6 DEZEMBRO 1998

Já se sabe que isto dos números é sagrado para muitos jogadores. O mais mediático de todos é o 10. Mais que um número, uma imagem de marca. Basta ver os indiscutíveis dois melhores de sempre, Pelé e Maradona. Game over.

Quando chega ao Lar do Jogador no Estádio José Alvalade e começar a deslumbrar a partir do dia um, Ronaldo veste o 10. O melhor do pedaço, por inerência. Na época seguinte, em 1998-99, o treinador Luís Dias dá-lhe o 9 numa goleada vs Cova da Piedade por 6:1. E, na segunda volta, no campo da Cova da Piedade, o 7 torna-se o seu número.

É ele quem marca o primeiro golo dessa manhã, aos 7 minutos. Acaba 9:0 com quatro golos de Edgar Marcelino e o 7 de Ronaldo passa despercebido. Aliás, é uma época complicada para o jovem madeirense, cheio de saudades de casa e da mãe. Tanto assim é que joga menos que o habitual e até leva alguns castigos, como o de ficar sentado no banco de suplentes um jogo inteiro (vs Barreirense, no Barreiro). É a (dura) cultura da aprendizagem para amadurecimento total.

ESTRELA, 19 SETEMBRO 1999

Já é a terceira época no Sporting, a tal iniciada com uma proposta de trabalho do Benfica à mãe Dolores no sentido de pressionar Ronaldo a trocar de clube. O Sporting reage de pronto, através do pai desportivo Aurélio Pereira, e toma lá um novo contrato com melhoria no salário e mais passagens aéreas para o Funchal.

Já está? Nãããããã, há mais. Dois dias de assinada a renovação do contrato, Ronaldo é premiado com a braçadeira de capitão. É uma estreia e a verdade é um momento imperdível porque estamos a falar de alguém que é capitão do Manchester United, Real Madrid e, claro, Portugal. Tudo começa no Sporting, mais precisamente no campo número 2 do Estádio José Gomes, na Amadora, vs Estrela. O Sporting perde 3:2 e Ronaldo pica o ponto, de penálti.

ESTORIL, 26 NOVEMBRO 2000

Pormenor engraçado, a Coca-Cola patrocina os juvenis A do Sporting. A camisola com o número 7, essa, viaja de jogador para jogador sem ponto de referência. Até que se acomoda ao corpo de Ronaldo, já depois de um bis vs Elétrico Ponte Sor (3:1).

Duas semanas depois, mais dois golos, agora vs Estoril. E com a camisola 7. É um jogo mais especial da época. Pela vitória, sim, claro. Pelo bis, também, óbvio. O especial é a visita da mãe Dolores. Uma entre muitos espectadores nas imediações do Estádio José Alvalade, numa manhã de chuva insistente. Ao Jornal do Sporting, o herói do dia diria de sua justiça. ‘O campo enlameado dificultou a nossa missão, mas fomos humildade, trabalhadores e pacientes para chegar à vitória, muito especial pelos dois golos na presença da minha mãe.’

U. COIMBRA, 20 OUTUBRO 2001

O tempo avança e Ronaldo dá cada vez mais nas vistas, seja no Sporting, seja na selecção nacional. A época 2001-02 corre-lhe às mil maravilhas e joga pela primeira vez com a equipa sénior, a título oficioso, vs Atlético. Estamos a 15 Agosto 2001 e Bölöni está na bancada a curtir o momento de uma equipa com segundas linhas. Ronaldo entra ao intervalo e marca um golo – a figura do dia é Lourenço, com três, e o melhor em campo é Hugo Viana, lançado a 6 e rapidamente adaptado a 10.

Outubro é um mês grandioso. Começa no dia 9 com a estreia nos sub17 de Portugal, e com golo – de livre directo, vs Holanda (3:0 na Covilhã). Continua no dia 20, vs U. Coimbra, no campo do Brejão, em Sarilhos Pequenos, onde Ronaldo saca o golo mais rápido da sua vida, aos 40 segundos. A bola sai e, de repente, 1:0. Acaba 3:0, o capitão desse Sporting é um tal Miguel Garcia, posteriormente conhecido como o herói de Alkmaar pelo cabeceamento vitorioso aos 120 minutos-e-tal rumo à final da Taça UEFA.

ESTRELA, 7 ABRIL 2002

O contacto de Ronaldo com a equipa principal em Agosto 2001 dá-lhe estatuto e não só. Cristiano faz amigos e um deles é o avançado Niculae. Gravemente lesionado em Dezembro, a vida do romeno passa a ser de muletas e a acompanhar o Sporting de fora, como um espectador mais. Em Março 2002, assiste ao 1:0 vs Vitória FC, em Sarilhos Pequenos. O golo é de Ronaldo e dedicado a Niculae com uma corrida até ele.

Daí a um mês, quiçá o golo da sua vida. Bola de saída da segunda parte e golo. Assim, sem mais nem menos. Génio. Aurélio Pereira está presente e nunca mais se esquece. "De todos os golos do Cris, é o que mais me emociona." Nesse dia, o Sporting perde 5:4 vs Estrela.

BENFICA, 3 MAIO 2003

É a única época de Ronaldo no plantel principal do Sporting, a de 2002-03. E entre as estreias na UEFA, 1.ª divisão e Taça de Portugal mais os cinco golos espalhados por 1392 minutos, há duas mágoas. A primeira é a de ter sido suplente não utilizado na Supertaça, em Agosto 2002, vs Leixões. A medalha pertence-lhe, sim, mas não é a mesma coisa. Nessa noite em que Quaresma até acaba como capitão de equipa, Bölöni faz entrar Danny, César Prates e Carlos Martins – no banco durante os 90 minutos, o guarda-redes Nuno Santos mais Pedro Barbosa e Ronaldo.

Se esta mágoa ainda vá, a segunda é que lhe bate mal. Já estamos em 2003, mais concretamente a 3 Maio. É dia de dérbi para a 30.ª jornada da 1.ª divisão. Com o Estádio da Luz em obras para o Euro-2004, o Benfica joga no Jamor como casa emprestada. O Sporting vai lá e ganha 2:1. Ronaldo é convocado e, depois, fica de fora dos 18. É então apanhado pela câmaras de televisão a chorar no chão. Nunca, até hoje, Ronaldo pisa o relvado do Jamor.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

