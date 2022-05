A nova rota da Maratona Noturna do Luxemburgo, testada no sábado, após dois anos de interregno da corrida, combinou um desafio desportivo, cultura e um ambiente de festa animado.

Os resultados e as imagens da Maratona Noturna do Luxemburgo

André KLEIN

, Após um interregno de dois anos devido à pandemia, os atletas puderam finalmente competir novamente, no sábado, na 15.ª edição da Maratona Noturna do Luxemburgo, com milhares de pessoas a celebrar nas ruas da capital.

Quase 12 mil corredores e muitos mais espectadores fizeram do regresso da maratona noturna um sucesso total. Apesar das temperaturas frescas, 56 bandas musicais aqueceram o público e os atletas.

O queniano Ezekiel Kiprop Koech dominou a corrida masculina, cruzando a linha de chegada após 2,15'46'', como primeiro corredor, 2,15'57'' à frente do seu compatriota Gedion Kipchirchir Murrei. A medalha de bronze foi para o marroquino Alaa Hrioued (com o tempo 2,19'30'').

O melhor corredor luxemburguês, Bertil Muller, cruzou a linha em sexto (2,43'40''). Muller falhou o seu recorde pessoal por dois segundos.

Na corrida feminina, a medalha de ouro também foi para o Quénia. Mercy Jeptoo Tuitoek ganhou em 2,43'31'', à frente da compatriota Shauline Chepkirui Koech (com mais 1'38''). A melhor corredora luxemburguesa, Shefi Xhaferaj, terminou em quarto lugar, com 3,07'11''.

Luxemburguesa Jenny Gloden ganha a meia maratona

A vitória da meia maratona dos homens foi para o espanhol Eric Domingo Rolden, com 1,12'14''. Na segunda posição, ficou o francês Kamel Daouadji (mais 3''), seguido pelo belga Justin Mahieu (mais 14''), em terceiro lugar. Luc Scheller (1.14'11'') foi o foi o melhor corredor luxemburguês do evento, terminando em quinto lugar.

Na corrida feminina, Jenny Gloden, do Luxemburgo, ganhou com um tempo de 1,20'26''. A compatriota Anny Wolter ficou em segundo lugar (mais 2'12''), à frente da belga Charlotte Dujardin (mais 8'48'').

